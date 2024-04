De Euronews

Segundo um porta-voz ucraniano, Kiev continua a ter “controlo de fogo” sobre a zona invadida.

PUBLICIDADE

As autoridades ucranianas confirmaram no sábado que as forças russas ganharam o controlo de um terço da aldeia da linha de frente de Ocheretyne, na região de Donetsk.

Ocheretyne está localizada a 15 quilómetros de Avdiivka, uma cidade capturada pelas forças russas em fevereiro de 2024. A cidade tem sido um dos setores mais quentes para a ofensiva da Rússia na Ucrânia.

“A parte [de Ocheretyne] em que o inimigo está localizado está sob o nosso controlo de fogo. Estão a ser dados todos os passos para empurrar o inimigo para fora dali”, disse o porta-voz do grupo de forças Khortytsia, Nazar Voloshyn, segundo a comunicação social local.

“Batalhas pesadas estão em curso, a situação está sob o controlo das forças de defesa ucranianas”, acrescentou o porta-voz.