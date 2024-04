Líderes polaco e lituano supervisionam exercícios militares ao longo da fronteira

De Euronews com AP

A faixa terrestre de Suwalki na fronteira entre a Polónia e a Lituânia é considerada uma ameaça, uma vez que é também um corredor entre a Bielorrússia e o enclave russo de Kaliningrado.

O presidente polaco, Andrzej Duda, disse na sexta-feira que “o potencial agressor deve ver a prontidão” militar dos Aliados, enquanto monitorizava um exercício militar conjunto com a Lituânia ao longo da fronteira partilhada.

Duda e o Presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, encontraram-se no último dia do exercício militar Brave Griffin 24/II que durou uma semana ao longo da faixa terrestre de Suwalki, um trecho de terra estrategicamente importante que é considerado um potencial de ponto de inflamação no caso de um impasse entre a Rússia e a aliança da NATO.

A fronteira, com quase 100 quilómetros de comprimento entre a Polónia e a Lituânia, é também um corredor terrestre entre a Bielorrússia, aliada de Moscovo, e o enclave russo do Mar Báltico de Kaliningrado.

“Há uma ameaça potencial, e é por isso que esses exercícios estão a decorrer”, disse Duda ladeado por Nauséda.

A fronteira terrestre entre a Polónia e a Lituânia era vista como vulnerável. Se a Rússia alguma vez assumisse controlo da Faixa de Suwalki, poderia deixar a Lituânia e os outros dois estados bálticos, a Letónia e a Estónia, isolados da Polónia e de outros aliados da NATO.

Praticar a “transição do tempo de paz para o tempo de guerra”

Cerca de 1.500 soldados da Lituânia, Polónia, EUA e Portugal participaram na manobra. A Lituânia, em particular, considerou o “Brave Griffin” como uma preparação para a maior manobra da história moderna, que deverá ter lugar este verão: 10.000 soldados lituanos e outros tantos aliados da NATO vão praticar “a transição do tempo de paz para o tempo de guerra”.

Nos últimos meses, a possibilidade de um ataque russo à NATO tem sido repetidamente discutida. O atraso considerável na ajuda militar dos EUA à Ucrânia causou preocupação entre os aliados.

Na sequência do reinício da ajuda dos EUA, os aliados realizaram uma videoconferência na sexta-feira, no âmbito do projeto Rammstein, para discutir novas medidas de implementação. Quase 50 países estão envolvidos no fornecimento de ajuda militar a Kiev.

Durante a reunião, o Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, anunciou o envio de mais mísseis Patriot (munições) para Kiev. As declarações de Austin não deixaram claro se seriam também entregues baterias Patriot adicionais (sistemas de lançamento).

De acordo com o Presidente ucraniano Volodymir Zelenskyi, a Ucrânia necessita de, pelo menos, mais sete baterias Patriot para garantir a proteção das grandes cidades contra os ataques aéreos russos.