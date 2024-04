Chefe da NATO insta os aliados a fornecerem sistemas de defesa aérea à Ucrânia

De Euronews

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, pressionou os países membros a fornecerem sistemas de defesa aérea à Ucrânia, afirmando que se trata de um investimento na nossa própria segurança".

PUBLICIDADE

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, pressionou os países membros a fornecerem mais sistemas de mísseis Patriot à Ucrânia, enquanto o Presidente Volodymyr Zelenskyy repetia os apelos quase diários de Kiev para que fosse fornecido mais equipamento de defesa aérea ocidental.

"A NATO fez um levantamento das capacidades existentes em toda a aliança e há sistemas que podem ser disponibilizados à Ucrânia", disse Stoltenberg aos jornalistas, após uma reunião online dos ministros da defesa dos 32 países da aliança, na qual Zelenskyy participou à distância.

A força aérea russa é muito mais poderosa do que a ucraniana, mas os sofisticados sistemas de mísseis fornecidos pelos parceiros ocidentais de Kiev são uma grande ameaça para a aviação russa, uma vez que as forças do Kremlin avançam lentamente ao longo dos cerca de mil quilómetros da linha da frente da guerra.

Kiev pretende adquirir pelo menos sete baterias Patriot

Stoltenberg recusou-se a dizer quais os países da NATO que possuem sistemas de defesa aérea ou quantos poderão estar disponíveis, afirmando que se trata de informação confidencial, mas insistiu que espera que os países anunciem em breve novos apoios, não apenas os Patriots.

"Os aliados têm de ir ao fundo dos seus inventários e acelerar a entrega de mísseis, artilharia e munições. A Ucrânia está a utilizar as armas que lhe fornecemos para destruir as capacidades de combate russas. Isto torna-nos a todos mais seguros", afirmou.

"O apoio à Ucrânia não é caridade. É um investimento na nossa própria segurança", acrescentou Stoltenberg.

As baterias de mísseis Patriot podem demorar dois anos a ser fabricadas, pelo que os países que as possuem podem ter relutância, por razões de segurança, em se exporem. A Alemanha tinha um total de 12, mas está a fornecer três à Ucrânia. A Polónia, que faz fronteira com a Ucrânia, tem apenas dois e precisa deles para as suas próprias defesas.

A Grécia, os Países Baixos, a Roménia e a Espanha também possuem Patriots. Uma das principais vantagens de fornecer os sistemas fabricados nos EUA, para além da sua eficácia, é o facto de as tropas ucranianas já estarem treinadas para a sua utilização.

A NATO controla as existências de armas dos seus 32 países membros para garantir que são capazes de executar os planos de defesa da organização em caso de necessidade.

Mas Stoltenberg disse que se ficar abaixo das diretrizes é "a única forma de os aliados da NATO serem capazes de fornecer à Ucrânia as armas de que necessita para se defender, então é um risco que temos de correr".

Para além de fornecer novas baterias Patriot, Stoltenberg disse que também é importante que os aliados garantam que as baterias que enviam são bem mantidas, têm peças sobressalentes e muitos mísseis interceptores.