Alemanha critica Kremlin por ataque cibernético ao partido do SPD

De Euronews

A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, acusou a Rússia de estar por detrás de um ciberataque "absolutamente intolerável" e avisou que "haverá consequências".

PUBLICIDADE

Na sexta-feira, Baerbock afirmou que hackers russos foram responsáveis por um ataque informático no ano passado contra o Partido Social Democrata alemão (SPD), o principal partido da coligação governamental.

Isto é absolutamente intolerável e inaceitável e terá consequências. Annalena Baerbock Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha

"Os piratas informáticos russos atacaram a Alemanha no ciberespaço", afirmou Baerbock numa conferência de imprensa na cidade australiana de Adelaide.

"Podemos atribuir este ataque ao grupo APT28, dirigido pelos serviços secretos militares russos", apontou.

A política de segurança no centro das conversações

Baerbock está de visita à Austrália, Nova Zelândia e Fiji, e a viagem centrar-se-á na política de segurança, numa altura em que a China procura ganhar influência na região do Pacífico.

"A cooperação no domínio da defesa entre a Alemanha e a Austrália é estreita e gostaríamos de a aprofundar e expandir em conjunto, porque estamos numa situação em que enfrentamos ameaças semelhantes", afirmou Baerbock, durante a sua visita.

As conversações entre Baerbock e a sua homóloga australiana Penny Wong incidiram também sobre o conflito em Gaza. "Penso que todos compreendemos que a única forma de sair deste ciclo de violência a que assistimos no Médio Oriente (...) é garantir uma solução com dois Estados", afirmou Wong.