O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e outras figuras importantes da UE falam com a Euronews enquanto é revelada uma sondagem exclusiva antes das eleições europeias de junho.

A Euronews está a lançar a sua cobertura das eleições europeias com edições em direto dos seus principais programas de televisão, com a presença do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do Vice-Presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.

Uma sondagem pan-europeia exclusiva realizada em 18 Estados-Membros, em parceria com a Ipsos, será também revelada antes das eleições europeias de junho.

A partir das 16h10 (hora da Europa Central), o programa entrevista alguns dos nossos convidados na passadeira azul e, a partir das 17h15 (hora da Europa Central), Charles Michel.

Siga o liveblog para obter informações atualizadas e assista ao evento em direto.