Representantes dos partidos no Parlamento Europeu que assinaram o código de conduta - Direitos de autor Lukasz Kobus/ EC - Audiovisual Service

Representantes dos partidos no Parlamento Europeu que assinaram o código de conduta - Direitos de autor Lukasz Kobus/ EC - Audiovisual Service

São 14 os compromissos para garantir que as eleições europeias serão transparentes e justas. Estas promessas estão inscritas num código de conduta assinado, na terça-feira, por quase todos os grupos políticos com assento no Parlamento Europeu.