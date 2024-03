A União Europeia está em pleno modo de campanha para as eleições parlamentares de junho. Não se preocupe se não souber exatamente como funciona a votação. Este guia da Euronews diz-lhe tudo o que precisa de saber.

Nas eleições a nível continental serão eleitos 720 deputados ao Parlamento Europeu. Trata-se de um aumento em relação aos atuais 705 lugares, a fim de ter em conta as alterações demográficas em vários Estados-Membros.

O Parlamento é a única instituição da UE que é diretamente eleita pelos eleitores. Os outros dois órgãos principais são eleitos indiretamente: a composição da Comissão Europeia requer a aprovação dos deputados europeus, enquanto o Conselho é composto por ministros nacionais designados pelos respetivos governos.

As três instituições trabalham lado a lado - nem sempre de forma amigável - para fazer avançar a legislação num vasto leque de domínios, como a ação climática, a regulamentação digital, a migração e o asilo, o mercado único, a proteção do ambiente e o orçamento comum.

Aqui está o seu mergulho profundo nas eleições de 2024.

Quando se realizarão as eleições?

As eleições para o Parlamento Europeu realizar-se-ão entre 6 e 9 de junho e serão organizadas de acordo com as regras eleitorais de cada Estado-Membro. Os eleitores escolherão os representantes do seu país em listas abertas, semiabertas e fechadas. A tentativa de introduzir listas transnacionais não vingou.

O escrutínio começa na quinta-feira, 6 de junho, nos Países Baixos, seguindo-se a Irlanda na sexta-feira, 7 de junho. A Letónia, Malta e a Eslováquia participarão no sábado, 8 de junho, enquanto os restantes países votarão no dia 9 de junho, o grande domingo.

A Chéquia e a Itália permitirão votar em dias consecutivos: sexta-feira e sábado para os checos, e sábado e domingo para os italianos.

Qual é a idade mínima dos eleitores?

Tal como o dia das eleições, esta questão também depende da nacionalidade.

Na maioria dos Estados-Membros, a idade mínima para votar é de 18 anos. No entanto, nos últimos anos, alguns países baixaram esse limite numa tentativa de aumentar a participação eleitoral. Na Grécia, podem votar pessoas com 17 anos ou mais. Na Bélgica, Alemanha, Malta e Áustria, a idade mínima é de 16 anos.

Em contrapartida, a idade mínima para os candidatos ao Parlamento Europeu varia entre os 18 anos, em países como a Alemanha, a França e a Espanha, e os 25 anos, na Grécia e em Itália. Todos os cidadãos da UE têm o direito de se candidatarem a cargos públicos noutro país da UE se aí residirem.

Será que isto significa que mais pessoas irão votar?

Esta é uma das questões mais candentes em Bruxelas. Há décadas que as eleições europeias são marcadas por baixas taxas de participação. Em 2019, o número situou-se em 50,66%, a primeira vez que ultrapassou o limiar de 50% desde 1994.

Este ano, o bloco espera, pelo menos, atingir novamente a marca dos 50%. Na prática, isso significará 185 milhões de votos dos estimados 370 milhões de eleitores elegíveis.

Os jovens são considerados um fator demográfico fundamental para aumentar a participação. Isto explica por que razão os funcionários da UE apostaram em Taylor Swift e noutras celebridades da lista A para convencer a geração Z e os millennials a votar.

O voto é obrigatório?

O voto é obrigatório em apenas quatro Estados-Membros: Bélgica, Bulgária, Luxemburgo e Grécia. Esta disposição é aplicada com clemência e não se traduz necessariamente em números mais elevados. Em 2019, a Grécia registou uma taxa de participação de 58,69% e a Bulgária apenas 32,64%.

Ainda assim, é altamente recomendável votar para fazer ouvir a sua voz.

The European Parliament is the only institution in the bloc that is directly elected by citizens. Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Posso votar a partir do estrangeiro?

Regra geral: sim, pode. Mas a situação varia de país para país.

Todos os Estados-Membros, exceto a Chéquia, a Alemanha, a Irlanda, o Luxemburgo, Malta, os Países Baixos, a Áustria e a Eslováquia, permitem que os seus cidadãos votem nas embaixadas e nos consulados no estrangeiro, o que muitas vezes exige um registo prévio. (A Bulgária e a Itália só permitem esta opção dentro de outro país da UE).

Ao mesmo tempo, a Bélgica, a Alemanha, a Estónia, a Espanha, a Letónia, a Lituânia, o Luxemburgo, a Hungria, os Países Baixos, a Áustria, a Eslovénia, a Finlândia e a Suécia permitem que os eleitores enviem os seus boletins de voto por correio. Em alguns casos, os custos de envio podem ser reembolsados.

Além disso, a Bélgica, a França e os Países Baixos autorizam a utilização de mandatários: uma pessoa que não possa deslocar-se às urnas pode designar outra pessoa para votar em seu nome.

Atualmente, a Estónia é o único país da UE que oferece o voto eletrónico.

Por outro lado, há uma minoria de Estados-Membros que não tem qualquer possibilidade de votar a partir do estrangeiro: a Chéquia, a Irlanda, Malta e a Eslováquia.

Para mais informações sobre a forma de votar, consulte o sítio Web do Parlamento Europeu.

Quando é que saberemos os resultados?

Os resultados das eleições só serão anunciados no domingo à noite. Isto evita que os países que votam mais cedo influenciem o resultado dos que votam mais tarde.

Os serviços do Parlamento Europeu tencionam publicar as primeiras estimativas parciais às 18:15 CET de domingo e a primeira projeção do hemiciclo completo às 20:15 CET. Estes dados combinarão as estimativas de voto e as sondagens pré-eleitorais.

Às 23:00 CET, após o encerramento de todas as estações de voto em todos os Estados-Membros, teremos uma visão fiável e abrangente da composição do próximo Parlamento Europeu.

O que acontece depois das eleições?

Pouco depois do fim das eleições, as autoridades nacionais comunicarão ao Parlamento quem foi eleito (e quem foi desqualificado) para que o hemiciclo possa começar a constituir-se.

Os eurodeputados devem organizar-se em grupos políticos de acordo com a sua ideologia e prioridades. Estes grupos têm de incluir um mínimo de 23 deputados de, pelo menos, sete países. Os que ficarem de fora serão considerados "não-inscritos" e terão menos destaque nos debates e nas comissões.

O atual hemiciclo tem sete grupos: Partido Popular Europeu (PPE), Socialistas e Democratas (S&D), Renovar a Europa, Verdes/Aliança Livre Europeia, Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), Identidade e Democracia (ID) e A Esquerda.

A 10ª legislatura terá início a 16 de julho, data da primeira sessão plenária. Nesse dia, os 720 eurodeputados vão eleger o Presidente do Parlamento Europeu, 14 vice-presidentes e cinco questores.

A primeira sessão plenária prolongar-se-á até 19 de julho e nela serão escolhidas as comissões e subcomissões parlamentares. Mas os cargos de presidência serão anunciados nos dias seguintes à sessão plenária.

E os Spitzenkandidaten?

Em 2014, a UE decidiu experimentar algo novo para variar: antes das eleições parlamentares, cada partido foi convidado a designar publicamente um candidato principal, ou Spitzenkandidat em alemão, para presidir à Comissão Europeia, a instituição mais poderosa e influente do bloco.

Esta pré-seleção, segundo o pensamento, tinha como objetivo tornar a Comissão mais democrática e responsável aos olhos dos eleitores europeus.

Depois de o PPE ter ganho as eleições com 221 lugares, os líderes da UE respeitaram o novo sistema e nomearam Jean-Claude Juncker, o principal candidato do partido, como Presidente da Comissão. O hemiciclo aprovou então a sua candidatura por maioria absoluta.

No entanto, em 2019, as coisas deram uma reviravolta surpreendente: o candidato declarado do PPE, Manfred Weber, foi afastado sem cerimónias pelos líderes da UE (principalmente o francês Emmanuel Macron). Esta rejeição levou ao aparecimento surpreendente de Ursula von der Leyen, que tinha estado totalmente ausente durante a corrida.

A nomeação de Von der Leyen, que sobreviveu ao hemiciclo por uma margem muito pequena, levou analistas e jornalistas a declarar mortos os Spitzenkandidaten.

A corrida de 2024 vem com uma tentativa de reavivar o sistema: este ano, von der Leyen concorrerá como candidata principal. Os socialistas, os Verdes e a Esquerda também tomaram medidas para apresentar um candidato presidencial. Mas outros grupos, como Renew Europe e ID, continuam a rejeitar o sistema, uma vez que não tem qualquer base nos tratados da UE.

Independentemente da origem do candidato, o Parlamento pretende realizar uma sessão plenária entre 16 e 19 de setembro para permitir que o nomeado faça o seu discurso político e obtenha o apoio de, pelo menos, 361 dos seus 720 deputados.

Se o presidente da Comissão for eleito nessa sessão, o Parlamento iniciará as audições dos comissários indigitados de acordo com as pastas que lhes foram atribuídas. Em 2019, três nomes propostos foram rejeitados durante o processo de seleção.

Depois de todos os comissários indigitados terem sobrevivido às audições, que se podem prolongar durante horas e tornar-se acrimoniosas, o Parlamento realizará um voto de confiança em todo o Colégio de Comissários para um mandato de cinco anos. Só então a nova Comissão entrará em funções e o trabalho legislativo terá início.