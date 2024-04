Espanha: Isabel Díaz Ayuso é a arma do PP para roubar votos ao Vox nas Europeias

De Euronews

Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid, tem conseguido arrebatar milhares de votos ao Vox com um discurso centrado na defesa da liberdade económica e da unidade de Espanha. PP quer duplicar a votação nas eleições europeias à custa da extrema-direita.

Em Madrid, os membros do Partido Popular (PP) estão a levar a cabo uma campanha de adesão à "Equipa Ayuso". A presidente da região de Madrid é uma das dirigentes mais empáticas do PP.

O seu maior sucesso é ter sido a primeira conservadora a travar a ascensão da extrema-direita protagonizada pelo Vox em Espanha. O Partido Popular espera duplicar os seus lugares no Parlamento Europeu em detrimento do partido de Santiago Abascal, fazendo apelo ao voto estratégico.

"Estou convencido de que o eleitor do Vox tem as mesmas preocupações e gostos que eu. Por isso, se ele quer que as suas exigências sejam satisfeitas, deve votar estrategicamente e votar efetivamente no partido que as aceitará e implementará no Parlamento Europeu.", afirma Luis Monedero, membro do grupo das Novas Gerações do Partido Popular.

Isabel Díaz Ayuso conseguiu roubar milhares de votos ao Vox, defendendo por exemplo a liberdade económica, como Milei na Argentina, ou a unidade de Espanha, tema que domina as narrativas do Vox. Ayuso liderou sem pudor a batalha cultural contra a esquerda

"A presidente Ayuso tem estado a travar a batalha das ideias desde o início, e não são necessariamente ideias de direita. As pessoas aperceberam-se de que a esquerda transformou o feminismo radical excludente numa indústria, e transformou também o ambientalismo absurdo numa indústria." refere Ignacio Dancausa, presidente do Grupo das Novas Gerações do PP.

Apesar da ascensão da extrema-direita em toda a Europa, o Vox perdeu 600 mil votos nas últimas eleições gerais. Na batalha contra a amnistia dos líderes independentistas catalães, o Partido Popular compete com o Vox pela bandeira da defesa da unidade de Espanha.

"O Vox vai precisar de mais do que apenas atrair eleitores descontentes. Terá de mostrar que o seu voto é realmente mais atraente para os eleitores que abandonaram o PP" salienta Andrés Santana, professor de Ciência Política da Universidade Autónoma de Madrid

Entre o discurso de Díaz Ayuso e as posições mais moderadas do líder nacional, Alberto Núñez Feijoo, o PP enfrenta o desafio de atrair os eleitores Vox sem alienar, ao mesmo tempo, os eleitores de centro-direita.

"São líderes que têm pontos de vista muito diferentes. Isso é verdade e pode ser útil para o PP, a nível estratégico, para atrair votos diferentes", nota Santana.

Mas o Vox ainda tem cartadas para jogar. Os protestos dos agricultores e dos criadores de gado que estão a varrer a Europa podem dar um impulso ao partido de extrema-direita espanhol nas eleições europeias.

No entanto, o partido de Abascal resistiu à investida do PP nas eleições bascas e espera-se que o Vox melhore os seus resultados em relação às europeias de 2019 e se consolide como terceira força.

A campanha eleitoral será decisiva para marcar o lugar da extrema-direita em Espanha.