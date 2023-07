De euronews

Acompanhe em direto a nossa cobertura sobre as eleições legislativas antecipadas em Espanha.

Com 34% dos votos apurados, o PSOE é o mais votado, igualando o PP em número de cadeiras, com 128 cada um dos 350 que o Congresso tem. Para obter a maioria absoluta é preciso 176 cadeiras. Os blocos estão taco a taco, com a esquerda a conseguir 159 cadeiras e a direita, 163.

A sondagem da Sigma Dos para a TVE não garante a maioria aos partidos de direita. Atribui à direita entre 169 e 177 cadeiras, com entre 145 e 150 para o PP e entre 24 e 27 para o VOX. Segundo este estudo, a esquerda está ainda mais longe de uma maioria absoluta: o PSOE obteria entre 113 e 118 deputados e o Sumar, entre 28 e 31.

Participação de 53% às 18h de Espanha

Às 18 horas de Espanha (17h em Portugal), a participação era de 53,12%, abaixo dos 56,85% de afluência registada nas últimas eleições gerais, em 10 de novembro de 2019, segundo o Ministério do Interior espanhol.

Este número não inclui a votação por correio que, nestas eleições, alcançou níveis históricos, com 2,7 milhões de eleitores a recorrerem ao voto por correio.

Estas são as XVI eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura, em 1977, e estão chamados a votar 37.469.142 eleitores, para escolherem 350 deputados e 208 senadores.

As eleições estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas foram antecipadas por Sánchez na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de maio.

Quatro partidos apresentaram listas de âmbito nacional e têm pretensão de chegar ao Governo: Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Partido Popular (PP, direita), Somar (extrema-esquerda) e VOX (extrema-direita).