Trump encontra-se com Netanyahu e critica declarações de Kamala Harris sobre Gaza

A vice-presidente Kamala Harris afirmou na quinta-feira que Israel tem o direito à autodefesa, mas ressalvou que "a forma como o faz é importante" e "ninguém pode ficar calado perante o sofrimento".

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano às próximas eleições, Donald Trump, classificou de "desrespeitosas" as declarações da vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca Kamala Harris sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

Trump falou na sua propriedade de Mar-a-Lago, na Florida, onde manteve conversações com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o primeiro encontro cara-a-cara em quatro anos.

"Ela é uma pessoa da esquerda radical. Destruiu São Francisco. É uma destruidora, não sabe construir", disse Trump.

"Os comentários dela foram desrespeitosos. Não foram muito simpáticas em relação a Israel. Na verdade, não sei como é que uma pessoa que é judia pode votar nela, mas isso é com ela."

Netanyahu encontrou-se com a vice-presidente e candidata à Casa Branca Kamala Harris na quinta-feira

Na quinta-feira, Netanyahu encontrou-se com o presidente cessante Joe Biden e com a vice-presidente Harris na Casa Branca para conversações centradas em grande parte no estado das negociações do cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Após o encontro com Netanyahu, Harris disse que era altura de acabar com a guerra e mostrou-se preocupada com a situação humanitária em Gaza, acrescentando: "Não vou ficar calada".

Questionado sobre se esses comentários teriam impacto nas conversações em curso para alcançar um cessar-fogo, Netanyahu disse: "Penso que, na medida em que o Hamas compreende que não há divergências entre Israel e os Estados Unidos, isso acelera o acordo. E espero que esses comentários não mudem isso".

Harris conseguiu apoio suficiente entre os delegados democratas para se tornar a candidata do partido para a corrida presidencial de novembro. No entanto, isso não será oficializado até a convenção nacional em Chicago na próxima semana.

O que aconteceu em Gaza nos últimos nove meses é devastador. Não podemos ficar calados perante este sofrimento. Kamala Harris Vice-presidente dos Estados Unidos

Harris falou na quinta-feira sobre o seu "compromisso inabalável" com a existência de Israel e disse que o país tem o direito à autodefesa, mas acrescentou que "a forma como o faz é importante".

Este facto levantou questões sobre a forma como o apoio dos EUA, tradicionalmente o aliado mais forte de Israel, poderia ser diferente sob a presidência de Harris.

A Casa Branca disse na quinta-feira que as negociações para o cessar-fogo, que se arrastaram durante semanas, estão na fase final, mas ainda há questões que precisam de ser resolvidas.

Netaynahu afirmou que Israel está "ansioso" por ver o fim da guerra de nove meses em Gaza, mas questionado sobre a proximidade de um acordo disse apenas: "Penso que o tempo o dirá".

A operação militar israelita em Gaza foi desencadeada por uma incursão do Hamas em Israel, em 7 de outubro, que causou a morte de cerca de 1200 pessoas, na sua maioria civis, e o rapto de mais 250 pessoas, que foram levadas para Gaza.

A operação das FDI em Gaza tem sido devastadora, com pelo menos 39 mil palestinianos mortos e cerca de 80% da população da Faixa de Gaza deslocada, em alguns casos mais do que uma vez.

Os combates destruíram pelo menos 62% de todas as habitações de Gaza. As Nações Unidas e o Banco Mundial estimam que a reconstrução da faixa custará cerca de 18 mil milhões de dólares (16 mil milhões de euros)

Trump, candidato republicano na corrida presidencial de novembro, e Netanyahu reuniram-se numa tentativa de reparar uma importante aliança política que se tinha rompido depois de Netanyahu ter felicitado Joe Biden pela sua vitória presidencial em 2020 sobre Trump.

Mas Trump rejeitou as alegações de que o relacionamento tenha sofrido um revés: "Nunca foi mau, eu diria que foi sempre bom. Nenhum presidente fez o que eu fiz por Israel e sempre tivemos um relacionamento muito bom", disse ele.

Na quinta-feira, Netanyahu também se reuniu com o presidente cessante Joe Biden na Casa Branca para conversações centradas principalmente na situação das negociações sobre o cessar-fogo em Gaza. O primeiro-ministro israelita confirmou que uma delegação se deslocará a Roma no início da próxima semana.