Há novas regras de viagem da UE para turistas: o que muda em 2025?

De Luke Hanrahan

A partir de 2025, os viajantes, incluindo os turistas britânicos pós-Brexit, terão de enfrentar novas regras quando visitarem a União Europeia.

Flora, britânica e mãe de dois filhos pequenos, é uma das pessoas afetadas pelas alterações. "Viajar com crianças já é um desafio, e agora temos de lidar com mais papelada", disse. Ela e o seu companheiro Alexander, atualmente a passar férias no Reino Unido, estão frustrados com os novos requisitos que tornam mais complexos os planos de viagem.

"Eu era uma firme defensora da permanência na UE, por isso é apenas mais um obstáculo um pouco dececionante que todos nós temos de enfrentar para sentir que podemos fazer parte da Europa livremente. Mas é a realidade do que aconteceu com a votação do Brexit em 2016, suponho".

O que é o ETIAS e quem terá de o cumprir?

O Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS) é um novo sistema que os viajantes que não pertencem à UE terão de utilizar. Este requisito faz parte dos esforços da UE para reforçar a segurança nas suas fronteiras.

O ETIAS exige que os viajantes preencham um formulário, que forneçam dados pessoais, que respondam a perguntas de segurança e que paguem uma taxa de 7 euros. Esta autorização será associada ao passaporte do viajante e será válida durante três anos ou até ao termo da validade do passaporte.

Ao abrigo das novas regras do ETIAS, os viajantes de países terceiros terão de apresentar um pedido de autorização antes de visitarem o Espaço Schengen, que inclui a maioria dos países da UE, bem como a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça.

A maioria dos viajantes de fora da UE terá de cumprir o ETIAS, mas há algumas exceções. As crianças com menos de 18 anos e os adultos com mais de 70 anos não terão de pagar a taxa, embora tenham de solicitar uma autorização.

Para além disto, haverá um período de carência de, pelo menos, seis meses quando o ETIAS for introduzido pela primeira vez. Isto dará aos viajantes tempo para se adaptarem ao novo sistema, mas recomenda-se a apresentação de um pedido antecipado para evitar quaisquer perturbações na viagem.

Como é que o ETIAS vai afetar os viajantes britânicos?

Rob Staines, especialista em viagens, explicou o impacto dessa mudança para os turistas britânicos, dizendo que é uma realidade das viagens pós-Brexit.

"Pediram-nos que fôssemos considerados um país terceiro quando deixámos a União Europeia e isto representa mais burocracia e camadas adicionais de complexidade quando se trata de viajar", afirmou.

"Mas penso que, se olharmos para o grande esquema das coisas, é completamente aceitável e compreensível que a UE queira reforçar as suas fronteiras. Mas, infelizmente, isso tem um custo".

Apesar destas novas medidas, Staines acredita que não vão dissuadir os viajantes britânicos de visitar outros países da UE.

"Mais de 17 milhões de britânicos visitaram Espanha no ano passado. É o nosso destino de férias número um. Não creio que este pequeno preço a pagar e esta camada extra de burocracia vá realmente desencorajar as pessoas a viajar. Pelo contrário, poderá fazer com que as pessoas queiram viajar mais para a UE, porque está a torná-la um local mais seguro. Assegura que as pessoas não ultrapassam o período de estadia e é uma forma de a UE proteger as suas fronteiras".

"O que o governo trabalhista do Reino Unido está a fazer neste momento é tentar reparar as relações quebradas que temos e criar uma situação melhor depois do Brexit. É uma daquelas situações em que temos de estar atentos, mas, na verdade, sim, vai tornar as viagens mais difíceis. Também vai tornar as viagens um pouco mais caras para nós, mas não sabemos o que vai acontecer no futuro", acrescentou.