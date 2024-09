O que se sabe sobre Ryan Wesley Routh, o suspeito de ter disparado contra Trump

De Euronews com AP

Os registos mostram que, enquanto viveu na Carolina do Norte, Routh teve vários problemas com a polícia e foi condenado em 2002 por posse de uma arma de destruição maciça.

As autoridades policiais dizem que o homem suspeito de ter disparado contra Donald Trump, e que foi preso no condado de Martin, é Ryan Wesley Routh.

Os registos mostram que Routh, de 58 anos, viveu na Carolina do Norte durante a maior parte da sua vida antes de se mudar, em 2018, para Kaaawa, no Havai, onde ele e o filho geriam uma empresa de construção, de acordo com uma versão arquivada do site da empresa.

Routh publicava frequentemente nas redes sociais informações sobre a guerra na Ucrânia e tinha um site onde procurava angariar fundos e recrutar voluntários para irem a Kiev juntar-se à luta contra a invasão russa.

Em junho de 2020, fez uma publicação no X dirigida ao então presidente Trump, dizendo que ganharia a reeleição se emitisse uma ordem executiva para que o Departamento de Justiça processasse a má conduta policial.

Nesse ano, fez também uma publicação de apoio à campanha presidencial democrata da então deputada norte-americana Tulsi Gabbard, do Havai, que entretanto abandonou o partido e apoiou Trump.

Fotografias mostram uma espingarda AK-47, uma mochila e uma câmara Go-Pro numa vedação no exterior do Trump International Golf Club, 15 de setembro de 2024 AP Photo

No entanto, nos últimos anos, as suas publicações sugerem que se afastou de Trump e manifestou o seu apoio ao presidente Joe Biden e à vice-presidente Kamala Harris.

Em julho, na sequência da tentativa de assassinato de Trump na Pensilvânia, Routh instou Biden e Harris a visitarem os feridos do tiroteio no hospital e a assistirem ao funeral do antigo chefe dos bombeiros morto no comício.

Registos eleitorais mostram que se registou como eleitor não afiliado na Carolina do Norte em 2012, tendo mais recentemente votado pessoalmente durante as primárias do Partido Democrata do estado em março de 2024.

Os registos federais de financiamento de campanha mostram que Routh fez 19 pequenas doações políticas totalizando 140 dólares (126 euros) desde 2019, usando seu endereço no Havai, para o ActBlue, um comité de ação política que apoia candidatos democratas.

Enquanto morava em Greensboro, Carolina do Norte, Routh teve vários problemas com a polícia: foi condenado em 2002 por posse de uma arma de destruição maciça, de acordo com os registos online do Departamento de Correção de Adultos da Carolina do Norte.