Donald Trump sofre atentado em comício. O atirador foi eliminado pelas autoridades

Donald Trump foi alvo de um atentado num comício na Pensilvânia. O presidente Joe Biden condenou o ataque e cancelou de imediato a sua campanha, regressando à Casa Branca. O atirador tinha 20 anos, era membro do Partido Republicano e foi abatido pela polícia.

As autoridades policiais confirmaram que o tiroteio que envolveu o antigo presidente dos EUA, Donald Trump, está a ser investigado como uma tentativa de assassinato.

Trump estava a discursar no palco de um comício de campanha em Butler, na Pensilvânia, quando foram ouvidos tiros no meio da multidão. Trump levou a mão direita ao pescoço antes de se esconder atrás do pódio.

Agentes dos serviços secretos correram para o palco, enquanto se ouviam gritos da multidão, e cobriram o candidato republicano junto ao púlpito. Mais tarde, foi anunciado que o atirador tinha sido abatido. Trump foi visto com sangue no lado do rosto antes de ser levado para longe pelos seguranças.

Um membro do público foi morto e dois outros estão no hospital em estado crítico.

Numa publicação na sua conta Truth Social, Trump afirmou ter sido "atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita".

O ex-Presidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, é ajudado a sair do palco durante um evento de campanha em Butler, a 13 de julho de 2024

"Soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e senti a bala a rasgar a pele", escreveu o candidato republicano.

O promotor público local, Richard Goldinger, disse aos jornalistas que o presumível atirador foi abatido por agentes dos Serviços Secretos.

O FBI diz que o suspeito do disparo foi "provisoriamente identificado", mas ainda não estava preparado para divulgar um nome. De acordo com a CNN, o alegado autor do ataque, que foi abatido pela polícia, tinha 20 anos e era membro do Partido Republicano.

Algumas horas mais tarde, o FBI identificou o atirador: Thomas Matthew Crooks, 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia. Os agentes federais acrescentaram que a investigação continua em curso.

Duas fontes disseram à CBS que Trump já saiu do hospital, mas não se sabe para onde se dirige. Entretanto, imagens publicadas pela assessoria de comunicação, na rede social X, mostram o candidato republicano a descer do seu avião, depois de aterrar em New Jersey.

"Forte e resistente. Ele nunca parará de lutar pela América", escreveu Margo Martin, diretora de comunicação da candidatura de Trump.

Joe Biden condena ataque

Num discurso proferido em Delaware, o presidente Joe Biden afirmou que "toda a gente deve condenar" a violência política.

"Não há lugar na América para este tipo de violência. É doentio", afirmou.

Biden falou com Trump, mas a Casa Branca não disse sobre o que os dois conversaram.

Estava previsto que Biden ficasse em Delaware este fim de semana, mas em vez disso vai regressar à Casa Branca.

*em atualização