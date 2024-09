Quem são os principais aliados de Donald Trump na Europa?

Desde os governos da Hungria e da Eslováquia até aos partidos da oposição pró-russos, o antigo e possivelmente futuro presidente dos EUA tem amigos em todo o continente.

Com as eleições americanas em suspenso, os líderes europeus estão a preparar-se psicologicamente para uma nova presidência de Donald Trump - um acontecimento que teria implicações importantes não só para o comércio e a diplomacia, mas também para a arquitetura de segurança coletiva que tem mantido grande parte da Europa relativamente pacífica desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Por enquanto, a campanha de Trump tem-se centrado sobretudo na sua agenda interna, mas o seu mandato traz consigo lições sobre a forma como irá abordar as relações do seu país com a Europa.

Também deixou claro quem vê como seus aliados: uma constelação de chefes de governo de direita e figuras da oposição, muitos dos quais partilham o seu desdém pelas instituições internacionais, pelo multiculturalismo, pela política social progressista e pelo comércio livre.

Ao mesmo tempo, os desenvolvimentos políticos em vários países e regiões, nomeadamente a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, significam que uma nova administração Trump teria novas relações a construir e novos problemas a gerir - ou mesmo a lavar as mãos.

Viktor Orbán, da Hungria

Trump e o seu círculo há muito que estão particularmente impressionados com o autocrata húngaro Viktor Orbán, que tem promovido entusiasticamente a sua versão de "democracia iliberal", apesar dos repetidos confrontos com a UE sobre o Estado de direito no seu país.

Orbán é particularmente conhecido por se entregar a teorias da conspiração sobre a alegada ingerência "globalista" nos assuntos internos, que utilizou como pretexto para restringir as liberdades dos meios de comunicação social e dos académicos a um nível que o coloca fora da corrente dominante da UE.

Muitos da direita americana celebraram explicitamente a liderança de Orbán como um modelo para "salvar" os EUA. Estes mesmos legisladores e comentadores são também frequentemente criticados pela sua abertura ao ponto de vista do Kremlin sobre a Ucrânia - como a ideia de que a NATO e o Ocidente não têm nada que se opor à invasão russa em grande escala do país, que começou no início de 2022.

A Hungria pode não ser o maior país europeu, mas pode exercer o poder de veto em várias instituições da UE e na NATO, onde Orbán se juntou à Turquia para atrasar a adesão da Suécia durante vários meses.

A Hungria detém também a presidência rotativa da UE até ao final deste ano e Orbán já a utilizou para provocar discussões com a Comissão e o Parlamento. Enfureceu particularmente os principais líderes em Bruxelas ao encontrar-se pessoalmente com o Presidente russo, Vladimir Putin, este verão, e tem continuado a seguir com exuberância uma política externa idiossincrática que o coloca em desacordo com muitas capitais europeias.

Orbán é, no entanto, uma espécie de exceção no que diz respeito aos líderes da UE. Não existe nenhum outro governo de longa data à sua direita e, na Polónia, um dos governos mais importantes do seu lado do espetro ideológico foi destituído há quase um ano.

A Eslováquia, onde o Primeiro-Ministro de direita Robert Fico regressou ao poder em 2023, é um dos países que está a seguir a sua tendência. Fico, que, tal como Trump, sobreviveu recentemente a uma tentativa de assassinato, tem uma tendência anti-LGBTQ+ e anti-imigração e, tal como Orbán, tem vindo a reprimir os meios de comunicação social livres do seu país. É também muito mais favorável a Putin do que a maioria dos líderes europeus.

Giorgia Meloni, em Itália

Um dos potenciais aliados de Trump mais convencionais é Giorgia Meloni, primeira-ministra de Itália.

Atualmente, a líder mais à direita do G7 - com a possível exceção do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida - tem trabalhado arduamente para cultivar relações com a direita internacional.

Mas também conseguiu evitar adquirir um estigma ao estilo de Orbán entre os centristas da UE, apesar das suas opiniões culturalmente conservadoras e nacionalistas, e apesar do facto de o seu governo de coligação incluir o partido agressivamente anti-imigração Lega.

Giorgia Meloni Mauro Scrobogna/LaPresse

Se Trump for reeleito, Meloni terá um aliado ideológico natural no poder do outro lado do Atlântico. E se ela se mostrar tão hábil na construção de uma relação com a sua administração como o fez com outros governos, poderá revelar-se uma espécie de ponte entre a nova administração Trump e uma UE cujas prioridades poderão ser seriamente frustradas pela sua provável agenda.

A direita radical da Europa

No entanto, Trump encontrará os seus apoiantes europeus mais dedicados entre a linha dura e a extrema-direita, a maioria dos quais está na oposição ou influencia a opinião pública fora da política eleita.

Vários partidos bem conhecidos, como o Vox de Espanha, o Rassemblement Nacional de França, a Alternativa para a Alemanha (AfD) e o Reform UK, não conseguiram até agora chegar ao governo nacional, mas fizeram grandes progressos na última década, aumentando o seu número nos parlamentos nacionais e, no caso da AfD, conquistando a maior parte dos votos numa recente eleição regional.

Tal como Trump, estes partidos tendem a opor-se à imigração em massa, sobretudo de países mais pobres e predominantemente muçulmanos. Partilham frequentemente um ceticismo em relação à NATO, à UE e a outras instituições internacionais e, em geral, apelam a eleitores socialmente conservadores com um sentido tradicional de identidade nacional, ao mesmo tempo que sublinham que "o sistema" - global ou nacional - deixou os "seus" eleitores para trás.

Um cartaz de campanha da AfD em Frankfurt. Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Mais do que isso, alguns dos seus líderes associaram-se diretamente a Trump e aos seus aliados norte-americanos. Isto é especialmente verdade no caso do líder da Reforma do Reino Unido, Nigel Farage, que ganhou um lugar no parlamento pela primeira vez este ano. Ele apareceu em numerosos eventos de Trump e deu muitas entrevistas a agências de direita dos EUA.

No entanto, as previsões de que esta tendência política poderia conquistar a hegemonia na política europeia têm-se revelado, até agora, pouco acertadas. O partido de Farage tem apenas um punhado de deputados e não tem influência sobre o atual governo, enquanto o Rally Nacional ficou aquém das suas próprias expectativas nas eleições francesas deste verão.

E embora o AfD esteja à frente dos partidos da coligação governamental alemã, está também sob o escrutínio dos serviços de segurança devido às suas alegadas ligações ao extremismo de extrema-direita.

A nível da UE, as eleições parlamentares realizadas em junho deste ano não registaram o surto populista e de extrema-direita que muitos observadores esperavam, abrindo caminho para que a internacionalista e de centro-direita Ursula von der Leyen garantisse um novo mandato como presidente da Comissão.

Isto significa que, se for reeleito, Trump estará a lidar com uma Europa cujos principais líderes não são, na sua maioria, recetivos ao seu estilo político de desafiar as normas e de colocar a soberania em primeiro lugar.

Em vez disso, é provável que a UE e a maioria dos outros países europeus continuem a seguir um caminho multilateralista pró-Ucrânia - e, se alguma coisa, as implicações de uma segunda presidência de Trump para a presença internacional dos EUA são um incentivo para que o centro se mantenha.