Roberta Metsola vai liderar um novo Parlamento Europeu composto por 720 deputados dos 27 Estados-Membros da UE, incluindo 277 mulheres. Trata-se da maior diminuição da representação feminina desde 1979.

Na semana passada, todas as comissões do Parlamento Europeu realizaram as respetivas reuniões constitutivas, elegendo um presidente e quatro vice-presidentes para liderar as 20 comissões e subcomissões que compõem a instituição.

Este foi o primeiro desafio para o Patriotas da Europa, o grupo fundado por Viktor Orbán, que conta com 84 eurodeputados, o que faz dele o terceiro maior grupo do hemiciclo.

Os grupos de coligação de centro-direita que apoiaram a recondução de von der Leyen, o Partido Popular Europeu (PPE), os Socialistas e Democratas (S&D) e o Renovar a Europa, mantiveram o seu cordão sanitário, o que fez com que o grupo de Orbán perdesse duas presidências que tinha reservado para as comissões dos Transportes e Turismo (TRAN) e da Cultura e Educação (CULT).

Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE/Grécia) tornou-se presidente da TRAN e Nela Riehl (Verdes/Alemanha) foi eleita para a CULT.

Os Patriotas perderam também as vice-presidências das comissões da Agricultura, do Desenvolvimento, do Ambiente, dos Assuntos Jurídicos, dos Assuntos Civis e Internos e do Controlo Orçamental.

As comissões estão agora prontas para trabalhar - mas não sem antes tirarem umas férias - e realizarão as suas primeiras reuniões na primeira semana de setembro.

Para além do aumento do número de eurodeputados que terão assento no hemiciclo no novo mandato, as comissões e subcomissões tiveram as suas próprias alterações na composição.

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI) continua a ser a maior comissão, mas a ela junta-se agora a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE). Ambas terão 90 membros, um aumento de dois e 12 membros, respetivamente.

A ENVI será liderada pelo socialista italiano Antonio Decaro, enquanto a ITRE será presidida pelo polaco Borys Budka, do PPE.

A entrada dos Patriotas da Europa e da ultra-direita Europa das Nações Soberanas (ESN) no hemiciclo alterou o equilíbrio político de algumas comissões. Na Agricultura e Desenvolvimento Rural (AGRI), a composição é predominantemente de direita. O PPE, os Conservadores e Reformistas Europeus, os Patriotas pela Europa e a ESN detêm 25 dos 48 lugares.

Tanto na ENVI como na ITRE, a mesma coligação detém 48 dos 90 lugares.

Onde estão as mulheres?

Após as eleições europeias de junho, o novo Parlamento registou a maior queda percentual na representação feminina desde as primeiras eleições diretas em 1979.

As mulheres representarão 38,5% dos eurodeputados, 277 em 720.

Na anterior legislatura, detinham 46% dos lugares.

As variações nacionais são muito acentuadas: enquanto em França, na Suécia e na Finlândia as mulheres representam mais de 50% dos deputados ao Parlamento Europeu, em Chipre esse número é inferior a 15%.

Uma vez eleitas, onde é que estas 277 mulheres terão assento? Que cargos irão ocupar? Este novo mandato já colocou mulheres em três dos principais cargos em Bruxelas: Roberta Metsola como Presidente do Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen na Comissão Europeia e Kaja Kallas a ser confirmada como Alta Representante para a Política Externa.

Mas será que esta situação é um reflexo das instituições no seu conjunto?

Na segunda-feira (22 de julho), na primeira Conferência dos Presidentes, onde os líderes dos grupos políticos do Parlamento Europeu se reuniram para discutir as presidências das comissões parlamentares, Manfred Weber, Presidente do PPE, pediu que fosse abandonado o princípio da paridade de género na distribuição das presidências das comissões. Esta posição foi aceite para o quarto vice-presidente.

No entanto, após a reunião, as comissões da agricultura (AGRI) e da economia (ECON) decidiram adiar a votação do quarto membro da mesa, numa tentativa de alcançar o equilíbrio entre os géneros, depois de os três vice-presidentes já terem sido atribuídos a homens.

No total, das 20 comissões e subcomissões do Parlamento, apenas sete presidências foram atribuídas a candidatos do sexo feminino.

A comissão com maior número de mulheres é a FEMM, que se dedica aos direitos das mulheres e à igualdade de género, enquanto a Comissão dos Assuntos Constitucionais (AFCO) é claramente dominada por deputados do sexo masculino.

E os jovens?

Juntamente com as mulheres, os jovens representam outro grande grupo sub-representado no hemiciclo.

A média de idades do Parlamento Europeu é atualmente de 50 anos, a mesma que há cinco anos. Tanto os deputados mais jovens como os mais velhos fazem parte da Esquerda. A austríaca Lena Schilling, de 23 anos, fará parte das comissões ENVI, enquanto o italiano Leoluca Orlando, de 76 anos, terá assento na Comissão dos Assuntos Externos (AFET).

O país com os deputados mais velhos é o Luxemburgo, com uma média de idades de 60 anos. Em contrapartida, Malta tem o grupo de políticos mais jovem, com uma média de idades de 41 anos.

O PE tem lugar para todos

Entre as 720 pessoas que terão assento no hemiciclo durante os próximos cinco anos, encontram-se não só antigos comissários europeus e ex-primeiros-ministros, mas também jogadores de futebol profissionais, influenciadores e cantores.

Vytenis Andriukaitis (Lituânia/S&D) foi o comissário europeu da saúde entre 2014 e 2019 e regressa agora às instituições para integrar as comissões ENVI e SANT.

Mais recentemente, Virginijus Sinkevičius (Lituânia/Verdes) foi Comissário para o Ambiente, Oceanos e Pescas até julho. Agora, fará parte da Comissão dos Transportes e do Turismo.

Também na comissão anterior, Adina Vălean (PPE) era a comissária romena para os transportes. Demitiu-se do cargo depois de ter sido eleita para o Parlamento, onde terá assento na IMCO, a comissão do mercado interno e da proteção dos consumidores.

Os ex-primeiros-ministros Elio di Rupo (S&D), da Bélgica, e Andrius Kubilius (PPE), da Lituânia, também se juntaram ao Parlamento.

Mas o Parlamento tem lugar para todos, incluindo a primeira mulher a marcar um triplete num Campeonato do Mundo de Futebol.

Carolina Morace (A Esquerda), ex-jogadora de futebol profissional, aderiu ao partido italiano Movimento Cinco Estrelas em 2024 e foi eleita deputada ao Parlamento Europeu, fazendo parte da comissão que trata dos direitos das mulheres.

András Kulja (PPE) é também um nome bem conhecido na Hungria, onde foi cirurgião antes de se lançar na política europeia. Kulja tem uma conta no TikTok na qual fala sobre medicina e tem mais de 300 mil seguidores. Foi eleito Vice-Presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.