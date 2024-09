Mais de 200 pessoas tentam saltar a vedação da fronteira em Ceuta

A cidade autónoma de Ceuta está a viver momentos de tensão este domingo, após migrantes terem tentado saltar a vedação da fronteira.

As autoridades marroquinas, numa ação sem precedentes, conseguiram conter a situação que foi desencadeada por uma campanha viral nas redes sociais.

Desde sexta-feira, Marrocos mobilizou um contingente extraordinário da polícia e de outras forças de segurança na cidade de Fnideq, conhecida como Castillejos, que faz fronteira com o enclave espanhol de Ceuta. Imagens de comboios policiais divulgadas nas redes sociais atestam a dimensão da operação.

Apesar das intensas medidas de segurança, que incluíram rusgas em bairros e aldeias, bem como barreiras e postos de controlo nas estradas de acesso, entre 200 a 400 jovens marroquinos e subsarianos conseguiram chegar à vedação de segurança por volta das 11h locais na zona conhecida como Finca Berrocal.**

Resposta coordenada entre Espanha e Marrocos

A Polícia Nacional espanhola e a Guardia Civil também enviaram numerosas tropas com equipamento de controlo de motins para o seu lado da fronteira. O incidente foi controlado pouco depois do meio-dia, de acordo com "El Faro de Ceuta".

As autoridades marroquinas informaram que, durante o passado mês de agosto, as forças de segurança impediram a entrada de 14.648 imigrantes irregulares nas cidades espanholas do Norte de África, o que representa quase um terço de todas as tentativas de entrada irregular, até então, este ano.

A tensão aumentou na sequência de uma campanha nas redes sociais com hashtags como "Quedamos el 15-9" ou "15-9 Fnideq-Ceuta". Em resposta, as autoridades marroquinas intensificaram os seus esforços, efetuando detenções em várias cidades do país magrebino de pessoas que incitam à imigração ilegal, através de plataformas como o X, o Facebook e o Instagram.

Além disso, foi comunicada a deportação de 39 migrantes irregulares de nacionalidade argelina e tunisina que planeavam entrar ilegalmente em Ceuta.

Investigação e luta contra a desinformação

A Direção-Geral de Segurança Territorial marroquina está a investigar o aumento de mensagens nas redes sociais que incitam as pessoas a entrar em Ceuta e Melillaatravés de "notícias falsas". Um exemplo desta desinformação sugere que se aproveite o fim da Operação Passagem do Estreito, que facilitou a circulação de 1,7 milhões de passageiros entre Marrocos e Espanha.

Este cerco à vedação fronteiriça ocorre apenas duas semanas depois da chegada de muitos migrantes por mar a Ceuta ter motivado um pedido de ajuda ao governo.