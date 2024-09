O resultado das eleições presidenciais de novembro deverá ter enormes implicações para a segurança e a economia da Europa.

Enquanto os candidatos presidenciais norte-americanos Kamala Harris e Donald Trump se defrontavam num debate televisivo em Filadélfia, na terça-feira, muitas pessoas em toda a Europa assistiam na esperança de perceber de que forma as eleições de novembro poderão afetar o continente e o mundo em geral.

Embora ambos os candidatos se tenham concentrado em questões internas, como a economia, a legislação sobre armas e o aborto, Harris e Trump abordaram vários temas que poderão ser fundamentais para o futuro da Europa.

Eis os seis principais pontos de discussão para os europeus do primeiro - e provavelmente único - debate entre os dois candidatos.

Trump aponta Orbán como um aliado

Na sequência das afirmações do Vice-Presidente Harris de que alguns líderes mundiais não têm a mesma consideração que Trump tem, o antigo Presidente dos EUA defendeu que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, apoiaria a sua administração.

"Deixem-me só dizer sobre os líderes mundiais: Viktor Orbán, um dos homens mais respeitados, chamam-lhe um homem forte. É uma pessoa dura. Primeiro-ministro inteligente da Hungria", disse Trump.

"Eles disseram: 'Porque é que o mundo inteiro está a explodir? Porque precisam do Trump de volta como presidente. Eles tinham medo dele. A China tinha medo. E não gosto de usar a palavra 'medo', mas estou apenas a citá-lo", continuou Trump.

"A China tinha medo dele. A Coreia do Norte tinha medo dele'. Vejam o que se está a passar com a Coreia do Norte, já agora. Ele disse: 'A Rússia tinha medo dele'", acrescentou, supostamente citando Orbán. "A pessoa mais respeitada e mais temida é Donald Trump. Não tivemos problemas quando Trump era presidente", disse Trump.

Harris respondeu que é sabido que Trump "admira ditadores" e "quer ser um ditador no primeiro dia".

"É sabido que ele disse ao [presidente russo Vladimir] Putin que ele pode fazer o que quiser e entrar na Ucrânia", disse ela.

"Putin comia-o ao almoço", diz Harris a Trump

Quando confrontado sobre se apoia a Ucrânia na guerra de agressão da Rússia contra o seu vizinho, Trump esquivou-se a uma resposta direta, afirmando que queria "acabar com a guerra".

Embora Trump tenha dito que se trata de uma guerra “que está a querer ser resolvida... Vou resolvê-la antes mesmo de me tornar presidente”, mas não deu quaisquer pormenores sobre a forma como planeia concretizar esse objetivo. “O que vou fazer é falar com um e falar com o outro”, disse ele. “Vou juntá-los”.

Trump voltou a afirmar que a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia nunca teria acontecido se ele estivesse no cargo no início de 2022, afirmando que Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy o teriam valorizado em vez de Biden.

"Conheço Zelenskyy muito bem e conheço Putin muito bem", disse ele. "Eles respeitam-me. Eles não respeitam Biden".

Trump reiterou, no entanto, que a administração Biden gastou mais em comparação com a Europa em ajuda militar à Ucrânia, apesar de os números mostrarem o contrário.

Harris ripostou, dizendo que se Trump tivesse sido presidente durante o ataque de Moscovo, "Putin estaria sentado em Kiev com os olhos postos no resto da Europa", com a Polónia a ser a próxima na sua mira.

"Porque não diz aos 800.000 polacos americanos, aqui na Pensilvânia, o quão rapidamente desistiria em nome de um favor e do que pensa ser uma amizade com um ditador que o comeria ao almoço?".

"Devido ao nosso apoio, devido à defesa aérea, às munições, à artilharia, aos dardos, aos tanques Abrams que fornecemos, a Ucrânia é um país independente e livre", sublinhou Harris, que não disse como planeia continuar a apoiar Kiev quando assumir o cargo.

Trump acusa Harris de "odiar" toda a gente no Médio Oriente

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos também não respondeu sobre como negociaria um acordo de paz entre Israel e o Hamas ou o que faria para aliviar a crise humanitária em Gaza.

No entanto, repetiu a mesma afirmação sobre como a guerra entre Israel e o Hamas nunca teria acontecido se ele fosse presidente, passando para uma afirmação sem fundamento de que Harris odeia tanto Israel como o resto da região.

"Ela odeia Israel. Nem sequer se encontrou com [o primeiro-ministro israelita Benjamin] Netanyahu quando ele foi ao Congresso para fazer um discurso muito importante", disse ele.

"Oh, vá lá", Harris foi vista a murmurar em resposta às afirmações de Trump. Ela encontrou-se com Netanyahu um dia depois.

"Se ela for presidente, acredito que Israel não existirá dentro de dois anos, e eu tenho sido muito bom em previsões", afirmou Trump, acrescentando que Harris também odeia a população árabe. "Todo o lugar vai explodir", acrescentou.

"Vejam o que está a acontecer com os Houthis e o Iémen. Vejam o que está a acontecer no Médio Oriente. Isto nunca teria acontecido. Vou resolver isso, e depressa, e vou acabar com a guerra com a Ucrânia e a Rússia", disse. "Se eu for o presidente eleito, farei isso antes mesmo de me tornar presidente".

Por sua vez, Harris disse que, enquanto presidente, "dará sempre a Israel a capacidade de se defender", especialmente do Irão e dos seus representantes, mas que "demasiados palestinianos inocentes foram mortos" na guerra que está quase a entrar no seu segundo ano.

A eurodeputada portuguesa afirmou ainda que apoia a solução de dois Estados e a necessidade de autodeterminação dos palestinianos.

A UE e o seu chefe de política externa, Josep Borrell, têm criticado cada vez mais Israel pela forma como está a conduzir a sua campanha em Gaza.

Impostos mais elevados para os produtos "Made in China"?

Harris e Trump discutiram sobre a política de Washington em relação a Pequim, nomeadamente a ideia do antigo presidente de impor taxas entre 10% e 20% sobre todas as importações da China.

"O meu oponente tem um plano a que chamo o 'imposto Trump sobre as vendas', que seria um imposto de 20% sobre os bens de uso quotidiano de que dependemos para passar o mês", disse Harris.

Trump disse que a sua proposta de taxas extra entre 60% e 100% seria uma forma de fazer com que Pequim e outros "nos paguem por tudo o que fizemos pelo mundo, e as taxas serão substanciais".

Também questionou Harris sobre o facto de não se ter livrado das suas tarifas, que Trump impôs pela primeira vez durante o seu mandato de 2017-2021.

Pessoas assistem ao debate entre Donald Trump e Kamala Harris durante uma festa de assistência no campus Murphy Hall da Universidade do Minnesota, 10 de setembro de 2024 Kerem Yucel/AP

"Se ela não gosta deles, eles deveriam ter saído e deveriam ter cortado imediatamente as tarifas", disse ele. "Eles nunca tiraram a tarifa porque era muito dinheiro. Eles não podem, isso destruiria totalmente tudo o que eles se propuseram a fazer.

Em resposta, Harris acusou Trump de não ser tão duro com a China como ele acredita que foi, "convidando guerras comerciais" e causando um défice durante o seu mandato, ajudando inadvertidamente Pequim a atingir os seus próprios objetivos.

"Durante a presidência de Donald Trump, ele acabou por vender chips americanos à China para os ajudar a melhorar e modernizar as suas forças armadas", afirmou.

"Trump basicamente vendeu-nos quando a política em relação à China deveria consistir em garantir que os Estados Unidos da América ganhem a competição do século XXI", explicou Harris.

Em maio, a administração Biden aumentou os impostos sobre os produtos chineses no valor de cerca de 16 mil milhões de euros, incluindo semicondutores e veículos eléctricos - uma política fundamental para Bruxelas, que também introduziu tarifas adicionais sobre os veículos elétricos fabricados na China para proteger o mercado comum.

Trump acusa os imigrantes de "comerem os cães"

Ao longo da sua campanha, Trump tem-se debruçado sobre a imigração ilegal, criticando o número crescente de travessias ilegais das fronteiras e a chegada de milhares de pessoas que precisam de abrigo nas cidades lideradas pelos democratas.

Acusou os democratas de serem cúmplices de um grande número de travessias não autorizadas, embora estas tenham diminuído nos últimos meses, em parte devido às novas restrições de asilo impostas pela administração Biden.

Mas, como faz frequentemente nos seus comícios e nas suas contas nas redes sociais, Trump contou uma série de falsidades ou afirmações não comprovadas sobre os migrantes.

Uma dessas afirmações foi um rumor desmentido que Trump e os seus aliados espalharam na Internet nos últimos dias, alegando que os imigrantes haitianos numa cidade do Ohio andam a caçar e a comer animais de estimação.

"Estão a comer os cães, estão a comer os gatos, estão a comer os animais de estimação das pessoas que lá vivem. Isto é uma vergonha", afirmou.

As autoridades de Springfield, Ohio, dizem não ter provas de que isso esteja a acontecer.

A imigração tem sido um dos temas quentes da Europa, exacerbado pela decisão da Alemanha de reintroduzir temporariamente os controlos nas fronteiras terrestres na terça-feira para conter a migração ilegal - uma medida que os seus vizinhos acreditam ser contrária aos princípios da UE e de Schengen.

Harris: Trump está a usar a etnia para dividir as pessoas

Trump tem por vezes recorrido à invocação de estereótipos raciais e de género, afirmando falsamente que Harris, que frequentou uma universidade historicamente negra, escondeu a sua raça durante a sua carreira.

"Li que ela não era negra", disse Trump quando questionado sobre comentários que punham em causa a raça de Harris, acrescentando um minuto depois: "e depois li que ela era negra". Ele pareceu sugerir que a sua etnia era uma escolha, dizendo duas vezes: "Isso é com ela".

Harris não se calou e disse: "Acho que é uma tragédia termos alguém que quer ser presidente e que, ao longo da sua carreira, tem tentado usar a raça para dividir o povo americano".

Harris, no entanto, aproveitou para apresentar uma longa lista de controvérsias raciais de Trump: o seu acordo legal por discriminação contra potenciais inquilinos negros nos seus edifícios de apartamentos em Nova Iorque, na década de 1970; o seu anúncio a apelar à execução de adolescentes negros e latinos, que foram erradamente detidos no caso da agressão ao corredor do Central Park, na década de 1980; e as suas falsas afirmações de que o antigo Presidente Barack Obama não nasceu nos EUA.

"Penso que o povo americano quer algo melhor do que isto", afirmou Harris.

Nos últimos anos, o populismo e a retórica de extrema-direita têm vindo a aumentar na Europa, com um apoio crescente em muitas partes do continente, claramente visível durante as eleições europeias de junho.