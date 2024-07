Quem é Kamala Harris e será ela a primeira mulher presidente dos EUA?

A sucessora escolhida por Joe Biden teve um percurso por vezes difícil até ao poder e uma campanha contra Donald Trump vai pô-la à prova como nunca antes.

Quando Joe Biden desistiu das eleições presidenciais americanas, após semanas de pressão do seu partido, rapidamente deixou claro que tinha apenas um sucessor em mente.

"A minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris para minha vice-presidente", escreveu numa publicação no X.

"E tem sido a melhor decisão que tomei. Hoje, quero oferecer o meu total apoio a Kamala para ser a candidata do nosso partido este ano. Democratas - está na altura de nos unirmos e derrotarmos Trump. Vamos a isso".

Na sua própria declaração, Harris escreveu: "Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden pela extraordinária liderança como presidente dos Estados Unidos e pelas suas décadas de serviço ao nosso país.

"Sinto-me honrada por ter o apoio do presidente e a minha intenção é ganhar e vencer esta nomeação".

Harris ainda tem de ser formalmente nomeada pelo partido na sua convenção em Chicago, dentro de algumas semanas, e ainda não se sabe se irá enfrentar um adversário.

Mas a combinação da sua posição atual, o apoio de Biden e a exaustão coletiva do esforço para que ele se demitisse tornarão difícil para os outros candidatos explicar por que razão Harris deveria ter de lutar pela nomeação - especialmente porque, se for eleita, será a primeira mulher presidente do país e apenas o segundo presidente negro.

Então, como é que Harris chegou quase à presidência?

Kamala Harris, a potencial 47ª presidente dos EUA. Joe Lamberti/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Filha de pai jamaicano-americano e mãe indiana tamil, Harris, de 59 anos, cresceu em Oakland, na Califórnia. Depois de se formar na universidade e na faculdade de direito, tornou-se procuradora distrital, subindo no sistema jurídico da Califórnia antes de ser eleita procuradora-geral do estado em 2010.

Reeleita em 2014, foi depois eleita para o Senado dos EUA em 2016, substituindo a senadora democrata Barbara Boxer. Uma vez no Senado, Harris rapidamente se tornou nacionalmente conhecida por usar as suas capacidades de procuradora nas audiências das comissões, submetendo testemunhas muito informadas e experientes a interrogatórios forenses que, por diversas vezes, foram notícia por direito próprio.

De realçar os casos dos dois únicos procuradores-gerais confirmados por Trump, Jeff Sessions e Bill Barr, e o seu candidato ao Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh.

O processo de confirmação de Kavanaugh, em 2018, que acabou por ver o juiz confirmado para o mais alto tribunal dos EUA, é agora mais recordado pelas graves alegações de agressão sexual feitas publicamente contra ele por mulheres que o conheceram no liceu e na faculdade.

No entanto, antes de as alegações terem sido feitas e discutidas no Senado, Harris já tinha aproveitado as audições para pressionar Kavanaugh em relação às suas opiniões restritivas sobre o aborto, perguntando-lhe, de forma memorável, se se lembrava de "alguma lei que desse ao governo o poder de tomar decisões sobre o corpo masculino".

Pouco tempo depois das audiências com Kavanaugh, Harris anunciou que estava a concorrer à nomeação presidencial democrata - uma campanha que a colocaria contra Biden.

"Aquela menina era eu"

Tendo construído uma marca nacional poderosa num espaço de tempo relativamente curto, Harris lançou a sua campanha presidencial em janeiro de 2019. O primeiro comício de campanha atraiu 20.000 apoiantes e os números da angariação de fundos no primeiro dia indicavam que era uma força a ter em conta.

No entanto, o campo democrata não tardou a aumentar para mais de 20 candidatos e tornou-se difícil para Harris distinguir-se em termos de política, especialmente contra os ousados esquerdistas Bernie Sanders e Elizabeth Warren.

O momento mais memorável, ironicamente, foi quando confrontou Biden durante um debate televisivo sobre a sua oposição às políticas implementadas para ajudar à dessegregação das escolas após a aprovação da Lei dos Direitos Civis. Chamando-lhe a atenção para a sua relação "civil" com senadores segregacionistas no início da década de 1970, recordou a Biden o impacto que a dessegregação teve.

"E sabe, havia uma menina na Califórnia que fazia parte da segunda turma a integrar as escolas públicas e que ia de autocarro para a escola todos os dias. E essa menina era eu".

A troca de palavras acabou por ser o ponto alto da campanha de Harris. No terceiro trimestre de 2019, ficou claro que a sua campanha estava desorganizada internamente, tinha uma grande rotatividade de pessoal e estava a lutar para angariar dinheiro. Mesmo quando o campo democrata começou a diminuir e a consolidar-se em torno dos primeiros líderes, os números das sondagens não subiram e Harris desistiu antes das primeiras primárias.

Depois, no verão de 2020, Biden escolheu-a como sua companheira de campanha, descrevendo-a como "uma lutadora destemida pelos mais pequenos e uma das melhores funcionárias públicas do país".

Não obstante os constrangimentos da pandemia de covid-19, ela provou ser uma forte militante na corrida de 2020, apresentando um desempenho eficaz no debate contra o vice-presidente de Trump, Mike Pence.

Quando ela e Biden ganharam as eleições, Harris tornou-se a primeira mulher, a primeira pessoa negra e a primeira pessoa de origem sul-asiática a servir como vice-presidente dos EUA de uma só vez.

O período de Harris como vice-presidente, no entanto, viria a revelar-se difícil.

Dificuldades no topo

A administração Biden começou à sombra do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos e com a pandemia ainda a matar milhares de americanos, enquanto a economia se debatia com dificuldades.

Neste contexto, Biden atribuiu a Harris um portefólio de questões imponentes, entre as quais a imigração e o direito de voto - questões profundamente polémicas que só poderiam ser abordadas através de legislação importante, algo que, por sua vez, exigia o apoio de uma supermaioria do Senado que os democratas não dominavam.

Harris viu-se assim a tentar defender reformas profundas que nunca tiveram grandes hipóteses de sucesso no Capitólio. Os seus esforços para resolver os problemas de imigração que se arrastam há décadas nos Estados Unidos não foram ajudados por uma entrevista infame em que ficou visivelmente irritada quando lhe perguntaram porque é que ainda não tinha visitado a fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Houve também um fluxo constante de histórias negativas sobre o ambiente no gabinete de Harris, que registou uma rotatividade de pessoal surpreendentemente elevada nos primeiros anos da administração, e as pessoas de fora especularam de forma pouco lisonjeira sobre a verdadeira importância do seu papel.

No entanto, com o arranque da campanha de reeleição de Biden, Harris voltou a aparecer no terreno da campanha, onde provou mais uma vez que era capaz de atrair e entusiasmar uma multidão, mesmo quando o presidente envelhecido tinha cada vez mais dificuldades.

Quando se tornou claro que o partido se estava a virar contra a perspetiva de Biden se candidatar novamente, a especulação de que ela seria a sucessora natural começou imediatamente a aumentar, levando a uma explosão de memes que riam do seu riso caraterístico e da invocação repetida de um dos ditados favoritos da sua mãe: "Achas que acabaste de cair de um coqueiro?".

Resta saber se Harris conseguirá melhorar os números anémicos de Biden nas sondagens e a fraca angariação de fundos, e ainda não é claro se enfrentará um desafio para a nomeação.

No entanto, o alívio provocado pela desistência de Biden vai transmitir uma nova energia e otimismo ao partido, pelo menos a curto prazo - e os ataques bem preparados da campanha de Trump à idade do presidente são agora subitamente discutíveis.

Mais embaraçosamente para a sua rival, o eleitorado já está a ser lembrado de que, antes de entrar na política, Biden fez um donativo pessoal para as duas campanhas dela na Califórnia.