Olha Stefanishyna é a nova ministra da Justiça da Ucrânia

Stefanishyna soma à sua pasta de vice-primeira-ministra a de ministra da Justiça do país. A política é conhecida em Bruxelas por ter sido uma negociadora-chave nos esforços da Ucrânia para aderir à UE.

Para além da sua atual pasta de vice-primeira-ministra, responsável pelo processo de adesão de Kiev à União Europeia e à NATO, Olha Stefanishyna é agora a nova ministra da Justiça da Ucrânia.

Em declarações à Euronews, Stefanishyna explicou como é que estes papéis se conjugam, afirmando que o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia não tem apenas a ver com a comunicação com a UE, mas também, em grande medida, com um processo de reforma muito interno. Desta forma, o ministério da Justiça também será objeto de remodelação.

“O ministério da Justiça será alargado com um novo e enorme desafio relacionado com a aproximação jurídica e o alinhamento do quadro jurídico ucraniano com o da UE. É este o trabalho que será coordenado em grande escala pelo ministério da Justiça. Basicamente, o processo de adesão e o regresso à família europeia têm a ver com os valores, o Estado de direito e os domínios fundamentais”, explicou a vice-primeira-ministra ucraniana.

Stefanishyna é conhecida em Bruxelas por ter sido uma negociadora-chave nos esforços da Ucrânia para aderir à UE. Antes da sua nomeação, a política disse num discurso perante os legisladores que eram necessárias “centenas e milhares” de alterações legais para que a Ucrânia se tornasse membro da União Europeia.

A remodelação governamental pretendida por Zelensky inclui vários outros novos ministros: Vitalii Koval para a Agricultura e Alimentação, Herman Smetanin para as Indústrias Estratégicas, Nataliya Kalmykova para os Assuntos dos Veteranos, Mykola Tochytsky para a Cultura, Matviy Bidny para a Juventude e Desportos, Svitlana Grynchuk para o Ambiente e Recursos Naturais, e Oleksiy Kuleba para o Desenvolvimento Comunitário e Territorial.