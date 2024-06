Ucrânia está a "avançar rapidamente" na via da adesão à UE, diz chefe da delegação

De Euronews com AP

A vice-primeira-ministra ucraniana para a Integração Europeia e Euro-Atlântica, Olga Stefanishyna, afirmou que a Ucrânia está num caminho "irreversível" depois de a UE ter concordado em iniciar formalmente as negociações de adesão esta semana.

A decisão de iniciar as negociações de adesão esta semana foi um "grande dia" para a Ucrânia, afirmou Olga Stefanishyna, a vice-primeira-ministra para a Integração Europeia e Euro-Atlântica.

"Esta é a maior vontade do povo ucraniano. E esta é a irreversibilidade. E vimos os ucranianos defenderem a sua escolha", disse Stefanishyna, falando em Kiev no domingo.

Foi a sua primeira entrevista desde que foi nomeada negociadora principal para a adesão à UE.

Na sexta-feira, os países membros da UE concordaram em iniciar as negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia, ultrapassando a oposição da Hungria, que assume a presidência rotativa do Conselho da UE a 1 de julho. O processo de adesão varia de país para país, mas pode demorar anos. A Turquia iniciou as negociações de adesão há quase duas décadas e ainda está à espera da adesão plena.

Um "passo histórico"

Stefanishyna presidirá à abertura das conversações de adesão no Luxemburgo na terça-feira, acompanhada por vários altos funcionários do governo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, deverá discursar na cerimónia de abertura, mas Stefanishyna não disse se o faria pessoalmente ou online.

Zelenskyy descreveu a decisão de sexta-feira como um "passo histórico", acrescentando numa publicação online: "Gerações do nosso povo estão a realizar o seu sonho europeu". A Ucrânia está a regressar à Europa.

Um estudo de opinião realizado pelo Parlamento Europeu no início deste ano sugeriu que os cidadãos da UE apoiam amplamente a candidatura de adesão da Ucrânia, mas são menos favoráveis à aceleração do processo.

Stefanishyna afirmou que a Ucrânia não está a procurar um tratamento especial.

"A Ucrânia está a avançar rapidamente", disse, "sem saltar nenhum elemento do processo (e) sem pedir qualquer desconto".

A Rússia tem recorrido à pressão económica e, em última análise, à força militar para tentar inverter as aspirações do seu antigo vizinho soviético de aderir às alianças ocidentais que considera hostis.

Há uma década, protestos que terminaram em mortes exigiram que o governo ucraniano mantivesse o compromisso de estreitar os laços com a UE e colocaram o país em rota de colisão com a Rússia.

"É um grande dia para toda a gente", disse Stefanishyna, que frequentemente mostrou emoção ao descrever o processo de integração. "Já passaram cerca de dois anos desde que a Ucrânia se candidatou à adesão. A guerra ainda está a decorrer, mas a adesão está a começar agora".

Stefanishyna, uma advogada de 38 anos que trabalhou na função pública e em cargos governamentais desde o início dos 20, irá liderar a delegação de 35 membros da Ucrânia para as negociações com a UE.

Aspirações da UE

Em 2019, a Ucrânia alterou a sua Constituição para incluir essas aspirações e candidatou-se formalmente à adesão à UE em 28 de fevereiro de 2022 - cinco dias depois de a Rússia ter lançado a sua invasão em grande escala.

Fazendo fronteira com a Polónia, a Eslováquia, a Hungria, a Roménia e a Ucrânia, a Ucrânia ultrapassaria a França e tornar-se-ia o maior membro do bloco se aderisse, deslocando o seu centro de gravidade mais para leste.

Juntamente com a Moldova, está numa longa fila com outros candidatos - Albânia, Bósnia e Herzegovina, Geórgia, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia e Turquia - alguns com aspirações de adesão que duram há décadas.

A Ucrânia espera aderir até 2030.

Embora tenha sido elogiada pelos progressos realizados desde a sua candidatura, a Ucrânia tem de efetuar dezenas de reformas institucionais e jurídicas necessárias para a adesão. A lista assustadora é encabeçada por medidas de combate à corrupção e inclui amplas reformas da administração pública, do sistema judicial e das regras do mercado.

Mais de 1.000 pessoas na Ucrânia estão já envolvidas no processo de adesão, que decorrerá sem interrupção no verão.

"O próximo semestre será crucial para os nossos principais negociadores", afirmou Stefanishyna, acrescentando que a Ucrânia precisa de apresentar um mapa claro das reformas.

"O processo de adesão e a adesão da Ucrânia são as principais prioridades do nosso Presidente", disse ainda a responsável. "A Ucrânia está um pouco louca e obcecada com o processo de adesão à UE".