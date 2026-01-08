Venezuela anuncia libertação de "número significativo" de presos políticos

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela anunciou a libertação de um "número significativo" de prisioneiros venezuelanos e estrangeiros como um gesto de paz, num processo que surge perante a pressão internacional sobre a situação dos presos políticos.
O presidente do parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, anunciou na quinta-feira a libertação de um "número significativo" de prisioneiros venezuelanos e estrangeiros como um "gesto de paz". Entre os libertados encontram-se vários espanhóis, confirmou o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares.
Rodríguez, que é irmão da presidente interina Delcy Rodríguez, não especificou o número de pessoas a serem libertadas, mas agradeceu ao ex-presidente espanhol Rodríguez Zapatero pelo seu papel na gestão do processo.
Estima-se que haja cerca de 1.000 presos políticos na Venezuela, muitos dos quais estão encarcerados na infame prisão El Helicoide.
Há poucos dias, o governo espanhol apelou à nova presidente, que assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro a 3 de janeiro, para que libertasse imediatamente os presos políticos espanhóis detidos naquele país.
O maior centro de tortura da América Latina
O anúncio das libertações coincide com a decisão do presidente dos EUA , Donald Trump, de ordenar o encerramento do El Helicoide, que descreveu esta semana como uma "câmara de tortura no coração de Caracas". A medida foi anunciada poucos dias após a operação militar que pôs fim ao regime de Maduro.
Durante anos, organizações de direitos humanos e antigos detidos documentaram violações sistemáticas dos direitos humanos em El Helicoide, incluindo tortura, detenções arbitrárias e a prisão de opositores, ativistas e jornalistas.
Esta situação levou o Comité para a Liberdade dos Presos Políticos na Venezuela a exigir mais informação e transparência sobre o processo. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o coletivo afirma que, até ao momento, não foi notificado de qualquer libertação de presos políticos detidos naquele estabelecimento.