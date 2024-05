Metsola confiante que negociações de adesão da Ucrânia à UE vão começar antes do final de junho

De Euronews

Presidente do Parlamento Europeu acredita que negociações vão arrancar antes do final do primeiro semestre deste ano, mas reconheceu que "caminho de adesão da Ucrânia à UE será difícil" numa visita a Kiev, no Dia da Europa.

No Dia da Europa, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, visitou Kiev, onde esteve reunida com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Os dois manifestaram a esperança de que as negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia arranquem em junho.

"Novamente no país dos bravos. Em Kiev no Dia da Europa", escreveu Metsola nas redes sociais.

Roberta Metsola foi recebida na estação ferroviária da cidade ucraniana pelo presidente do Parlamento da Ucrânia, Ruslan Stefanchuk, que aplaudiu o Parlamento Europeu por estar "na vanguarda do apoio à Ucrânia."

"Foi a primeira instituição europeia a defender a concessão do estatuto de candidato à Ucrânia para a adesão à UE. O Parlamento Europeu sempre teve uma voz forte quando se trata de criar uma coligação internacional de apoio à nossa luta pela liberdade e pelos valores europeus, quando se trata de fornecimento de armas à Ucrânia e aumento da pressão de sanções contra a Rússia", referiu Stefanchuk.

Numa conferência de imprensa conjunta em Kiev, Volodymyr Zelenskyy disse que a Ucrânia "cumpriu todas as condições para o quadro de negociação ser aprovado em junho e para arrancarem as negociações sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia".

O Presidente da Ucrânia também sugeriu que a Bielorrússia poderia tornar-se parte da UE no futuro. "A Europa é tanto os Balcãs quanto a Moldávia, e definitivamente haverá um Dia da Europa para a Geórgia e um Dia da Europa para a Bielorrússia", afirmou Zelenskyy.

Roberta Metsola acredita que as negociações sobre a adesão da Ucrânia à UE devem começar antes do final do primeiro semestre de 2024.

"O caminho para a adesão será certamente difícil e o caminho ucraniano é em muitos aspetos único, porque a urgência de restaurar a infraestrutura e a economia ucranianas deve ser levada em conta, mas o Parlamento Europeu e a UE estarão prontos para ajudar", frisou.

Na conferência de imprensa, Zelensky também disse aos jornalistas que o exército russo está a munir-se de novas forças em diferentes direções, tirando proveito dos precalços no fornecimento de ajuda militar à Ucrânia.

"Assim que os carregamentos de armas chegarem, vamos parar a ofensiva [russa] no leste do país. Claro, aproveitando este momento, eles aumentaram as tropas no norte e no leste do nosso Estado. Em todos os lugares: na região de Kharkov e de Sumy", alertou.

Numa publicação na rede social X, por ocasião da visita de Metsola, Zelenskyy sublinhou o trabalho conjunto com a UE "para fortalecer a proteção da vida na Ucrânia, da região e da Europa como um todo".

"Agora, setenta e nove anos após a derrota do nazismo, a nossa Europa tornou-se, infelizmente, mais uma vez um campo de batalha onde o destino não só da nossa nação ucraniana, mas de muitas outras nações, está a ser decidido. Nesta batalha, a vida deve prevalecer. A vida deve prevalecer sobre as bombas aéreas russas, mísseis, assaltos e ódio, que perturbam a vida de milhões de ucranianos, enquanto vêem a vida de milhões de outros europeus como um alvo", vincou o chefe de Estado.