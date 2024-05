Helicóptero do presidente iraniano faz "aterragem forçada", informa a imprensa estatal

Um helicóptero que transportava o presidente do Irão, Ebrahim Raisi, sofreu uma "aterragem forçada" no domingo, informaram os meios de comunicação social estatais iranianos, sem entrar em pormenores.

PUBLICIDADE

Um helicóptero que transportava o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, sofreu uma "aterragem forçada" no domingo, informaram os meios de comunicação social iranianos, sem entrarem em pormenores.

Raisi estava a viajar na província iraniana do Azerbaijão Oriental. Segundo a televisão estatal, o incidente ocorreu perto de Jolfa, uma cidade na fronteira com o Azerbaijão, a cerca de 600 quilómetros a noroeste da capital iraniana, Teerão.

Na companhia de Raisi viajavam o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirabdollahian, o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental e outros funcionários, informou a agência noticiosa estatal IRNA. Um funcionário do governo local usou a palavra "acidente" para descrever o incidente, mas reconheceu a um jornal iraniano que ainda não tinha chegado ao local.

Nem a IRNA nem a televisão estatal deram qualquer informação sobre o estado de saúde de Raisi.

Segundo a televisão estatal, as equipas de salvamento estavam a tentar chegar ao local, mas tinham sido prejudicadas pelas más condições meteorológicas. Registaram-se fortes chuvas e nevoeiro, com algum vento. A IRNA qualificou a zona como uma "floresta".

Raisi tinha estado no Azerbaijão no início do domingo para inaugurar uma barragem com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. A barragem é a terceira que as duas nações construíram no rio Aras. A visita ocorreu apesar das relações frias entre as duas nações, incluindo um ataque a tiro à embaixada do Azerbaijão em Teerão em 2023, e as relações diplomáticas do Azerbaijão com Israel, que a teocracia xiita do Irão vê como o seu principal inimigo na região.

O Irão possui uma variedade de helicópteros no país, mas as sanções internacionais dificultam a obtenção de peças para os mesmos. A sua frota aérea militar também remonta, em grande parte, ao período anterior à Revolução Islâmica de 1979.

Raisi, de 63 anos, é um homem de linha dura que anteriormente dirigiu o poder judicial do país. Ele é visto como um protegido do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e alguns analistas sugeriram que ele poderia substituir o líder de 85 anos após sua morte ou renúncia do cargo.

Raisi venceu as eleições presidenciais iranianas de 2021, uma votação que registou a menor participação na história da República Islâmica. Raisi é sancionado pelos EUA em parte por seu envolvimento na execução em massa de milhares de prisioneiros políticos em 1988, no final da sangrenta guerra Irã-Iraque.

Sob o comando de Raisi, o Irão enriquece urânio a níveis próximos do grau de armamento e dificulta as inspecções internacionais. O Irão armou a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia e lançou um ataque maciço de drones e mísseis contra Israel no âmbito da sua guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. Continuou também a armar grupos por procuração no Médio Oriente, como os rebeldes Houthi do Iémen e o Hezbollah do Líbano.