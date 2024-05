Irão: Líder supremo preside ao cortejo fúnebre do presidente Raisi em Teerão

De Euronews

Ismail Haniyeh, líder do Hamas, e o vice-chefe do grupo militante libanês Hezbollah, Naim Qassem, marcaram presença na cerimónia na capital iraniana.

O líder supremo do Irão presidiu esta quarta-feira às cerimónias fúnebres do presidente do país, do ministro dos Negócios Estrangeiros e das outras seis pessoas mortas num acidente de helicóptero.

O Ayatollah Ali Khamenei conduziu a cerimónia na Universidade de Teerão, onde os caixões foram cobertos com bandeiras iranianas.

No caixão do presidente Ebrahim Raisi foi colocado um turbante preto, sinal da sua descendência direta do profeta Maomé do Islão.

Khamenei rezou a oração padrão pelos mortos em árabe, a língua do livro sagrado do Islão, o Alcorão. Logo a seguir, saiu e a multidão que se encontrava no interior da igreja correu para a frente, estendendo a mão para tocar nos caixões.

O presidente interino do Irão, Mohammad Mokhber, ficou por perto e não escondeu o choro durante a cerimónia.

Em seguida, as pessoas carregaram os caixões aos ombros, com cânticos de "Morte à América!". Carregaram-nos num semirreboque para uma procissão pelo centro de Teerão até à Praça Azadi, ou da "Liberdade", onde Raisi discursou no passado.

Estavam presentes líderes de topo da Guarda Revolucionária paramilitar do Irão, um dos principais centros de poder do país.

"Estou aqui em nome do povo palestiniano, em nome das fações da resistência de Gaza para expressar as nossas condolências", disse Haniyeh à multidão, que gritou "Morte a Israel".

Mais de 40 delegações estrangeiras de alto nível, incluindo chefes de Estado, ministros dos Negócios Estrangeiros e chefes de parlamento, eram esperados na cerimónia de comemoração em Teerão, informou a agência noticiosa semioficial iraniana Fars.