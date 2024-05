O que se segue para o Irão depois da morte do presidente?

A notícia de que o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amirabdollahian, morreram num acidente de helicóptero provocou ondas de choque na região.

O que é que aconteceu?

A televisão estatal iraniana anunciou na segunda-feira que o presidente do Irão, Ebrahim Raisi, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amirabdollahian, morreram na queda de um helicóptero, após várias horas de operações de busca.

As circunstâncias do acidente - que ocorreu na floresta de Dizmar, na província iraniana do Azerbaijão Oriental - ainda não são claras.

Os dois governantes regressavam à cidade de Tabriz, no norte do Irão, após uma viagem à fronteira do país com o Azerbaijão para inaugurar uma barragem com o presidente azeri Ilham Aliyev.

Porque é que as operações de salvamento demoraram tanto tempo?

Apesar de as operações de buscas terem começado no domingo, a morte de Reisi e do ministro dos Negócios Estrangeiros só foi anunciada pela televisão estatal iraniana na segunda-feira de manhã, às 8:00 (hora local).

O presidente da Sociedade do Crescente Vermelho Iraniano, Pir-Hossein Koulivand, disse à agência noticiosa IRNA que as 40 equipas terrestres foram travadas por "condições meteorológicas difíceis", incluindo terreno montanhoso e nevoeiro intenso.

Koulivand acrescentou que as buscas com drones foram impossíveis devido ao mau tempo.

Veículos das equipas de salvamento perto do local do acidente com o helicóptero que transportava o presidente iraniano Ebrahim Raisi em Varzaghan, no noroeste do Irão Azin Haghighi/AP

Quem assumirá o controlo?

De acordo com a Constituição iraniana, em caso de morte do Presidente, o primeiro vice-presidente do país, Mohammad Mokhber, assume o cargo de Presidente interino. No prazo de 50 dias, realizar-se-ão novas eleições presidenciais.

Mokhber, de 68 anos, é um antigo oficial do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica e, tal como Raisi, é considerado próximo do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. É provável que não mude de rumo em matéria de política externa e interna.

O Presidente do Irão é o chefe do poder executivo do país e é eleito de quatro em quatro anos.

O cargo controla o governo e tem potencial para exercer um poder significativo. No entanto, os observadores salientam que o verdadeiro poder no Irão reside no Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, um ramo das forças armadas.

Ali Bagheri Kani substituirá o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir Abdollahian, segundo a imprensa estatal iraniana.

Será ministro interino até às eleições, ocupando o cargo por um período máximo de 50 dias, de acordo com a Constituição.

Qual é a reação dos iranianos?

A morte de Raisi e do seu ministro dos Negócios Estrangeiros suscitou o luto e a celebração dos iranianos por todo o mundo.

O líder supremo Khamenei anunciou cinco dias de luto no país. Entretanto, os meios de comunicação social iranianos mostraram imagens de algumas pessoas a chorar e a rezar por Raisi.

Mas o quadro é diferente nas redes sociais, onde as narrativas e as imagens não são objeto de um controlo tão apertado.

Peregrinos rezam pelo Presidente iraniano Ebrahim Raisi no Santuário Imam Reza, na cidade de Mashhad Mohammad Hasan Salavati/AP

Os meios de comunicação social iranianos noutros países, bem como vários ativistas no Irão, manifestaram a sua alegria pelo acidente que vitimou a dupla, sendo a República Islâmica profundamente impopular em vastos sectores da sociedade.

Masih Alinejad, ativista iraniana dos direitos das mulheres, publicou no X: "Não exprimam condolências aos milhares de vítimas de Ebrahim Raisi. Em vez disso, manifestem o vosso apoio ao povo do Irão".

Alinejad apelidou o dia de "Dia Mundial do Helicóptero!".

Qual será o impacto?

Raisi era visto como um possível sucessor do líder supremo do Irão, Ali Khamenei.

A sua morte levanta questões sobre quem irá substituir Khamenei à medida que este envelhece.

Até à data, a classe política tem indicado que Raisi e o filho de Khamenei, Mojtaba Khamenei, são os principais candidatos ao cargo.

A morte de Raisi deixa Mojtaba com um caminho livre para o poder político. No entanto, a sua nomeação deixaria o establishment político iraniano exposto a alegações de nepotismo por parte dos líderes da Revolução Islâmica de 1979, que se opõem a um sistema político que se assemelhe à monarquia que derrubaram.

O acidente que matou Reisi ocorre numa conjuntura politicamente tensa, uma vez que o Irão se encontra no centro de várias crises geopolíticas, incluindo o seu controverso programa nuclear e o seu envolvimento na guerra entre Israel e o Hamas.

Uma mudança de liderança poderá provocar alterações na forma como o Presidente lida com as interações com o Ocidente e as potências regionais.

No Irão, a morte de Raisi pode dar origem a uma nova vaga de protestos e exacerbar as tensões sociais existentes.

Cria também um vazio de poder que a Guarda Revolucionária, um poderoso ramo das Forças Armadas iranianas, poderá tentar explorar.

O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, participa numa reunião com um grupo de professores em Teerão, Irão, quarta-feira, 1 de maio de 2024. AP/Office of the Iranian Supreme Leader

Israel esteve envolvido?

Até ao momento, a sugestão de que Israel estaria diretamente envolvido no misterioso acidente de helicóptero que matou Raisi e Amirabdollahian não passa de especulação.

As autoridades israelitas ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o incidente. No entanto, a teoria ganhou força entre os iranianos, tendo em conta a animosidade entre os dois países.

Acredita-se que, no passado, Israel tenha efetuado vários ataques a altos funcionários militares iranianos.

Os especialistas sugerem que é improvável que Israel ataque um presidente em funções, uma vez que tal equivaleria a um ato direto de guerra e provocaria uma resposta intensa por parte do Irão.

Além disso, os alvos de Israel são normalmente alvos militares e nucleares e não figuras políticas.

No entanto, em que ocorre o acidente tem o potencial de agravar as tensões regionais existentes.