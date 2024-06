Euro 2024: Espanha vence a Itália com autogolo e passa à fase seguinte

A La Roja dominou toda a partida e podia ter goleado a Itália, mas Donnarumma foi gigante e mostrou por que razão é um dos melhores guarda-redes do mundo.

Depois da Alemanha, a Espanha lidera o Grupo B e é a segunda equipa a chegar aos oitavos de final do Euro 2024, graças a uma vitória sobre a Itália, enquanto a Inglaterra se mantém no topo do Grupo C, apesar de ter empatado com a Dinamarca.

Espanha 1-0 Itália: Os atuais campeões cederam ao domínio da Espanha

Golos: Riccardo Calafiori 55' (ITA, autogolo)

A La Roja abriu o placar apenas no segundo tempo, apesar das inúmeras oportunidades que teve para marcar ao longo de toda a partida. O guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma fez tudo o que pôde para impedir as constantes incursões da Espanha, mas acabou por ver o seu colega de equipa Riccardo Calafiori a empurrar a bola para a sua baliza. A reação da Itália chegou tarde demais e nunca conseguiu criar oportunidades de golo.

O próximo confronto da Azzurra será decisivo, contra a Croácia.

Adeptos da Itália assistem ao jogo numa Fan Zone em Milão. AP Photo

Inglaterra 1 x 1 Dinamarca: O primeiro golo de Kane na Euro não foi suficiente para vencer

Golos: Harry Kane 18' (ENG), Morten Hjulmand 34' (DEN)

Harry Kane abriu o marcador para a Inglaterra na primeira parte, mas a Dinamarca reagiu rapidamente com um fantástico remate de fora da área de Morten Hjulmand, que joga no Sporting.

O jogo do Grupo C, entre a Inglaterra e a Dinamarca, foi equilibrado. A Inglaterra criou algumas oportunidades para chegar ao golo, mas, no geral, a Dinamarca foi a melhor equipa em campo, expondo a vulnerável defesa inglesa em algumas ocasiões, não fosse as boas defesas de Pickford e o resultado teria sido diferente. Ainda assim, o empate mantém os ingleses no topo do Grupo, com a Dinamarca e a Eslovénia a dois pontos, seguidas da Sérvia.

A Inglaterra precisa apenas de um ponto para chegar aos oitavos de final. Na próxima terça-feira, defronta a Eslovénia.

Uma mãe dinamarquesa e o seu bebé nas bancadas do Frankfurt Arena. AP Photo

Eslovénia 1-1 Sérvia: cabeceamento tardio de Jović tira a Sérvia de apuros

Golos: Žan Karničnik 69' (SLO) Luka Jović 95' (SER)

Mais um jogo do Euro 2024 a ficar decidido no último minuto, com a Sérvia a anular os festejos da Eslovénia graças ao golo de empate de Luka Jović, do AC Milan, aos 95 minutos.

A Eslovénia abriu o marcador na segunda parte, com Žan Karničnik (69’), após uma brilhante recuperação de bola seguida de um rápido contra-ataque.

Mas os esforços da Sérvia acabaram por dar frutos, ao ganhar um canto que serviu para o golo de Jović para lá do tempo regulamentar (95’).