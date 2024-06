Portugal garante passagem aos oitavos-de-final do Euro com vitória por 3-0 face à Turquia

Com golos de Bernardo Silva e Bruno Fernandes e um autogolo de palmatória dos turcos, Portugal soma seis pontos e garante o primeiro lugar do grupo F.

Grupo F

Portugal assegurou o bilhete para os oitavos-de-final do Euro 2024, ao vencer a Turquia por 3-0 na segunda jornada do grupo F.

Ainda nem meia hora de jogo tinha passado e Portugal já vencia por 2-0: Primeiro foi Bernardo Silva, aos 22 minutos, a quebrar o enguiço e a estrear-se a marcar por Portugal em grandes competições.

O segundo golo aconteceu de forma surreal, ao minuto 28, com um monumental erro da defesa turca: Após cortar um ataque de Portugal, Akaydin atrasa para o guarda-redes, mas de forma muito mal direcionada. Resultado: Bayindir não chega à bola e, mesmo com guarda-redes e defesa a correrem para evitar a vergonha, o autogolo acaba por acontecer.

A passe de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes fez o 3-0 final aos 56 minutos.

Com esta vitória, Portugal assegura o primeiro lugar do grupo, com 6 pontos. A Turquia é segunda, com três pontos.

Chéquia e Geórgia têm ambas um ponto, após o empate entre as duas seleções, também este sábado. Foi a primeira vez que a Geórgia pontuou numa grande competição.

Grupo E

Com a vitória por 2-0 da Bélgica face à Roménia, fica tudo em aberto para a jornada final do grupo, com todas as equipas a somarem três pontos.

No outro jogo do grupo, a Ucrânia tinha derrotado a Eslováquia na sexta-feira.