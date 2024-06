Euro 2024: França sem Mbappé empata a zero com os Países Baixos

Os Bleus foram obrigados a colocar Kylian Mbappé no banco de suplentes após a lesão no nariz contra a Áustria.

PUBLICIDADE

França e Holanda somam um ponto cada e mantêm-se no topo do Grupo D, após um jogo animado, embora sem golos, o primeiro 0-0 do Euro 2024.

Os dois titãs do futebol não se contiveram e produziram um dos inícios mais fulgurantes do torneio, com pelo menos duas grandes oportunidades de golo para cada um, em menos de vinte minutos.

Euro 2024 Grupo D Euronews

Os holandeses aumentaram a pressão na segunda parte, mas tiveram dificuldades em romper as apertadas linhas defensivas da França. Os Bleus tiveram as melhores oportunidades no geral e causaram grande perigo no final do jogo, primeiro com um remate de Marcus Thuram e depois com um cabeceamento de Tchouaméni que passou por cima da trave.

A maior oportunidade surgiu aos 65', quando Antoine Griezmann não conseguiu marcar à queima-roupa, graças a uma grande defesa com a perna esquerda do guarda-redes holandês Bart Verbruggen.

Mas a tensão continuou a aumentar de ambos os lados quando o VAR negou a liderança aos holandeses na sequência de um fora de jogo de Denzel Dumfries aos 71'.

Kylian Mbappé, lesionado, assiste do banco à partida da França contra os Países Baixos AP Photo

O muro laranja dos adeptos holandeses na Red Bull Arena de Leipzig AP/Mathias Schrader

Polónia 1 - 3 Áustria: a vitória da Áustria aproxima Rangnick das eliminatórias. Polónia fica de fora da competição

Golos: Gernot Trauner 9' (AUS), Krzysztof Piątek 30' (POL), Christoph Baumgartner 66' (AUS), Marko Arnautović 78' (penalty, AUS)

A Áustria está de volta à sua melhor forma ao derrotar a Polónia por 3-1 em Berlim.

O cabeceamento de Trauner abriu o marcador cedo, mas a Polónia rapidamente encontrou o empate com Krzysztof Piątek, do Başakşehir.

O médio Christoph Baumgartner, craque do Leipzig, voltou a colocar os austríacos na frente na segunda parte com um grande remate. As tentativas da Polónia de empatar abriram oportunidades de contra-ataque que levaram a Áustria a merecer e a marcar um penálti tardio com Marko Arnautović, do Inter, o seu terceiro golo em três edições do Euro (2016, 2020 e 2022).

A Polónia, no entanto, perdeu uma grande oportunidade de reduzir a diferença quando Kamil Grosicki viu o seu remate a bater no poste esquerdo aos 93'.

Esta é a primeira vez que a Áustria vence a Polónia numa grande competição de futebol, enquanto a derrota da Polónia é a segunda consecutiva no Euro 2024, já que a equipa continua com zero pontos no grupo e praticamente de fora do torneio.

Gernot Trauner, da Áustria, marca o primeiro golo durante um jogo do Grupo D entre a Polónia e a Áustria AP/Petr Josek

Marko Arnautovic (7), da Áustria, marca de grande penalidade durante um jogo do Grupo D entre a Polónia e a Áustria AP/Sunday Alamba

Ucrânia 2-1 Eslováquia: a Ucrânia vence com um remate de classe de Yaremchuk

Golos: Ivan Schranz 17' (SLO), Mykola Shaparenko 54' (UKR), Roman Yaremchuk 80' (UKR)

A situação no Grupp E continua aberta a qualquer cenário, depois de a Ucrânia ter conseguido uma brilhante reviravolta frente à Eslováquia para conquistar os seus primeiros três pontos no Euro 2024.

Depois de ter vencido a Bélgica no primeiro jogo, a Eslováquia parecia estar a caminho da segunda vitória consecutiva e do apuramento para os oitavos de final, mas a reação da Ucrânia na segunda parte inverteu o resultado.

Os ucranianos explodiram de alegria ao minuto 80', quando Roman Yaremchuk fez o 2-1 após um primeiro toque e uma finalização de classe. O jogador ucraniano desfez-se em lágrimas no final da partida.

A Bélgica vai tentar alcançar os outros três candidatos do grupo com três pontos quando defrontar a Roménia às 21h00 de sábado.

Euro 2024 Grupo E Euronews

Roman Yaremchuk marca o golo do 2-1 da Ucrânia contra a Eslováquia AP/Alessandra Tarantino