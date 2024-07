Mbappé fecha acordo para comprar o seu próprio clube de futebol

Kylian Mbappé, estrela de futebol do Real Madrid, vai tornar-se num dos mais jovens proprietários de clubes da Europa ao comprar uma participação maioritária no Caen, da Ligue 2.

Segundo o Le Parisien, o futebolista de 25 anos vai pagar cerca de 20 milhões de euros para comprar a maioria das ações do clube francês SM Caen. Pierre-Antin Capton, presidente do conselho de supervisão, ficará com o resto do capital, no valor de cinco milhões de euros.

O jornal refere ainda que as negociações estão a decorrer há várias semanas e que deverão ser concluídas em breve.

Com o negócio, a estrela de futebol do Real Madrid passa a deter 80% do clube, que terminou a última época no sexto lugar da segunda divisão francesa. Mbappé substituirá o anterior acionista maioritário que pertencia ao fundo de investimento americano Oaktree.

Mbappé irá nomear Ziad Hammoud, o chefe da equipa da sua imagem de marca, como novo presidente, juntamente com a mãe Fayza Lamari.

Segundo consta, quando era mais jovem, Mbappé quase jogou no clube da Normandia.