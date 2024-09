Mulher morre durante ataque da Rússia a Donetsk

De Euronews com EBU

Centenas de habitantes fugiram da região através de comboios de evacuação, à medida que as forças russas avançam na zona.

Pelo menos uma pessoa foi morta num bombardeamento russo contra um edifício de apartamentos na cidade de Kostiantynivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. A mulher, de 43 anos, morreu enquanto a cidade estava sob um ataque de artilharia.

"As nossas janelas rebentaram e as paredes do apartamento foram esmagadas pelos destroços. Fomos atingidos três vezes. A primeira vez foi no andar de cima, a segunda vez uma mulher foi morta, esta é a terceira vez", disse Oleksandr, que mora no prédio atingido.

Centenas de moradores têm saído da região oriental de Donetsk, através de comboios de evacuação de Pavlohrad para Kropyvnytskyi e Lviv, à medida que as forças russas avançam na zona.

A maioria destes deslocados provém do distrito de Pokrovsk, onde os combates se têm intensificado.

Isto depois de as autoridades locais terem emitido ordens de evacuação obrigatórias, sobretudo dirigidas às famílias com crianças. Apesar destas ordens, algumas pessoas têm-se mostrado relutantes em abandonar as suas casas.

De acordo com o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA), as autoridades ucranianas consideram que cerca de 83 000 pessoas foram deslocadas à força na região de Donetsk desde 1 de agosto devido à intensificação dos combates na zona.

Há meses que Pokrovsk, na região de Donetsk, é um alvo importante para Moscovo. Em agosto, a Ucrânia lançou uma incursão-surpresa na região russa de Kursk para desviar as tropas russas desta cidade do leste ucraniano.

Entretanto, a região meridional de Odessa foi alvo de ataques noturnos por parte das forças russas, alegadamente utilizando drones de ataque do tipo Shahed.

Disparos durante o funeral de seis militares ucranianos, mortos num ataque russo. Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Pelo menos 20 casas, o edifício de uma estação de serviço, anexos e carros ficaram danificados devido à queda de destroços.

"Não estávamos em casa na altura. Quando chegámos, a polícia e a ambulância já cá estavam, havia um incêndio, os vizinhos estavam a apagá-lo. Acabou por ser uma sorte sorte que o incêndio tenha sido apagado e uma sorte uma sorte não estarmos aqui", disse Iryna Unhurianu, cuja casa foi danificada pelo bombardeamento.

"Como disse o Ministério das Situações de Emergência, se o edifício tivesse explodido, ter-nos-ia despedaçado a todos e já não estaríamos vivos".

Um homem de 74 anos sofreu ferimentos ligeiros e não há registo de vítimas.

As forças de defesa aérea ucranianas dizem ter abatido 16 drones russos sobre a região.