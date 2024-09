A Europa Central está a sofrer as maiores inundações das últimas décadas, o que deverá custar milhares de milhões em perdas económicas.

As perdas económicas decorrentes das últimas inundações na Europa Central são significativas. As primeiras estimativas indicam que o custo das atuais inundações poderá ultrapassar os mil milhões de euros, mas os custos exactos ainda não foram calculados, uma vez que as chuvas torrenciais da tempestade Boris continuam a assolar a região, deixando um número crescente de mortos e danos consideráveis.

Uma estimativa sugere que a fatura poderá ir de várias centenas de milhões de euros a mais de mil milhões de euros, noticiou a Reuters, citando as primeiras estimativas da agência de notação de crédito Morningstar DBRS.

Com base nas últimas informações disponíveis, as perdas seguradas mais elevadas poderão ocorrer na Chéquia, um dos países mais afetados pelos recentes acontecimentos climáticos adversos, disse Mario De Cicco, vice-presidente da Morningstar DBRS para os seguros e pensões a nível mundial, em comentários enviados por correio eletrónico à Euronews Business, acrescentando que os seguros para catástrofes naturais são mais comuns no país do que nos outros países afetados.

Que países são afectados?

Na Europa, as inundações são já o risco natural mais dispendioso, segundo a consultora ambiental britânica JBA Risk Management. Só as inundações fluviais custam 7,8 mil milhões de euros por ano e prevê-se que aumentem à medida que as economias continuem a crescer em zonas de alto risco de inundações e as alterações climáticas conduzam a precipitações maiores e mais intensas.

Desta vez, as inundações alagaram partes da Áustria, da Chéquia, da Polónia e da Roménia, prevendo-se que venham a afetar também a Eslováquia e a Hungria.

Centenas de milhões de euros de fundos de emergência foram libertados pelos governos polaco, romeno e austríaco e o governo checo está a considerar alterar o seu orçamento para 2024 devido aos danos causados pelas inundações.

De um modo geral, os danos nas infraestruturas, edifícios e propriedades e o aumento das despesas de socorro e salvamento podem também desencadear uma diminuição da produção e da atividade económica, de acordo com Grzegorz Dróżdż, analista de mercado da Conotoxia Invest.

"Estes factores conduzem normalmente a um impacto negativo nos orçamentos e no comércio, manifestado por um aumento do défice e um agravamento da balança comercial, devido a uma diminuição das exportações e a um aumento das importações."

"As inundações que a Polónia, a Chéquia e a Áustria enfrentam atualmente serão certamente muito dolorosas e dispendiosas para a população e afetarão negativamente os orçamentos já sobrecarregados", disse Dróżdż.

Como é que as empresas são afetadas?

A maior seguradora da Polónia, a PZU, enfrenta uma redução de 10% nos seus lucros devido aos sinistros relacionados com as condições meteorológicas, informa a Bloomberg, citando dados da corretora Ipopema.

Algumas das fábricas e lojas afetadas pelas inundações encerraram as linhas de produção, entre as quais a fábrica de produtos químicos BorsodChem em Ostrava, na Chéquia, o fabricante de bebidas Kofola CeskoSlovensko, também sediado na Chéquia, e a fábrica de coque OKK Koksovny - um dos maiores produtores de coque de fundição da Europa - interrompeu a produção de produtos químicos, noticiou a Reuters.

Os serviços ferroviários transfronteiriços foram suspensos entre a Polónia e a Chéquia, bem como entre a Hungria e a Áustria.

Perspetivas da economia a longo prazo

Relativamente ao impacto global na economia, os analistas do Erste Group esperam um impacto contido, acrescentando que é demasiado cedo para ver claramente.

Katarzyna Rzentarzewska, analista-chefe da CEE Macro do Erste Group, disse à Euronews: "Por exemplo, na Chéquia, o impacto económico combinado relacionado com os danos à propriedade e à produção pode ser de 0,2-0,5% do PIB, com o impacto global sobre o crescimento do PIB muito menor, provavelmente na extremidade inferior deste intervalo".

Rzentarzewska espera que, a curto prazo (até ao final deste ano), o sector industrial receba um impulso negativo em todos os países afetados pelas inundações e que o turismo nas regiões possa também ser afetado. "Por último, os danos causados às culturas podem ter efeitos inflacionistas", afirmou.

Os analistas também concordam que, a longo prazo, o cenário é bastante diferente, uma vez que os trabalhos de recuperação vão dar um impulso ao sector da construção, "aumentando o PIB no horizonte de médio prazo", disse Rzentarzewska.

"Também pode estimular novos investimentos em tecnologia moderna, bem como infraestruturas mais resistentes e desenvolvidas", disse Dróżdż.