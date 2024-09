Novos talentos em destaque no Grande Prémio de Judo de Zagreb

De Euronews

Tal como no dia anterior, a segunda ronda de competição do Grande Prémio de Judo de Zagreb foi dominada pelos novos atletas que subiram ao tatami.

PUBLICIDADE

No segundo de competição do Grande Prémio de Judo de Zagreb, a competição começou com uma demonstração de kata feita pelos talentos de judo local e um grupo interpretou o hino nacional croata.

Na categoria -63 kg, a japonesa Kirari Yamaguchi usou o ashi-waza para marcar waza-ari contra a francesaManon Deketer e, em seguida, segurou o waza-ari-awasete-ippon para ganhar o seu primeiro ouro no Grandre Prémio. A entrega das medalhas foi feita pelo presidente da Federação de Judo (FIJ) Marius VIZER

Daniel Szegei, da Hungria, com -73 kg, conquistou a sua primeira medalha do World Judo Tour, e foi uma medalha de ouro! As medalhas foram enrtegues pelo diretor-geral da FIJ Vlad Marinescu.

Em -70kg, Sanne Vermeer, da Holanda, estava com um waza-ari a menos na final, mas conseguiu marcar ippon. Um contra-ataque brilhante valeu-lhe o primeiro ouro No Grande Prémio desde 2019. Coube a Sana Chorak, diretora da Educação da FIJ, prestigiar os vencedores com as respetivas medalhas.

Na categoria -81kg, Victor Sterpu conquistou o primeiro ouro da sua carreira no Grande Prémio. Duas pontuações de waza-ari combinadas para o Ippon vencedor do combate! Um resultado fantástico para o judoca moldavo. Foi das mãos de Victor Florescu, vice-presidente da FIJ da Moldávia que os ateltas receberam as medalhas.

A equipa croata mostrou o seu talento e proporcionou uma competição inspiradora para os judocas em ascensão em todo o país.