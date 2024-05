Judo: Japão é campeão mundial por equipas mistas pela sétima vez consecutiva

De Euronews

Nipónicos derrotaram a França na final por 4-1.

O Japão venceu a França na final de pares mistos do Campeonato do Mundo de Abu Dhabi e conquistou o sétimo título consecutivo da categoria.

Nas meias-finais, os nipónicos defrontavam a forte seleção do Uzbequistão, tendo assumido a liderança com um golpe de Mao Arai. Um ippon impressionante de Turoboyev até parecia ter colocado os uzbeques no trilho da vitória, só que o Japão acabou por vencer por 4 - 1 com um judo brilhante e avançou para o combate da medalha de ouro.

A outra meia-final entre França e Geórgia foi mais equilibrada, com vitórias alternadas nos quatro primeiros combates, até que a campeã mundial Pinot e Axel Clerget fizeram a diferença. A França seguia para o combate de todas as decisões.

Japão e França voltavam a encontrar-se na final. Os dois países enfrentaram-se no derradeiro duelo nos últimos 6 campeonatos do mundo, com o Japão a sair sempre vencedor.

A seleção asiática abriu vantagem inicial no duelo dos pesos pesados e ficou bem lançado: Nakano, Tamaoki e Tanaka venceram os respetivos combates.

Pinot ainda reduziu mas a vitória de Kawabata contra Clerget deu ao Japão mais um título mundial em equipas mistas.

"É fantástico conseguir a sétima vitória consecutiva", afirmou Tamaoki.

Budapeste, na Hungria, vai receber a edição de 2025 dos Mundiais de Judo.