Terceiro título mundial para Grigalashvili e surpresa em -63 quilos

Tato Grigalashvili derrotou o jovem Timur Arbuzov e conquistou o terceiro título mundial (-81 quilos). Na categoria de -63 quilos, Joanne Van Lieshout surpreendeu Angelika Szymanska e venceu o primeiro título mundial em seniores.

O terceiro dia dos Campeonatos do Mundo de Judo em Abu Dhabi prometia ser um dia de estrelas, com a presença de muitos dos maiores talentos da modalidade.

A categoria de menos -63 quilos trouxe uma surpresa.

Joanne Van Lieshout, duas vezes campeã mundial de juniores e medalha de bronze no ano passado, continuou a ascensão no escalão sénior ao chegar à final.

No duelo de todas as decisões, a judoca neerlandesa enfrentou Angelika Szymanska, que dominou o campo durante todo o dia com as suas capacidades de trabalho de solo apuradas e submissões eficientes.

Ambas foram à procura da vitória, mas foi Van Lieshout quem conseguiu superar-se. Um contraataque u__chi-mata-sukashi valeu um waza-ari e a neerlandesa aguentou a vantagem até ao fim para alcançar o primeiro título mundial em seniores.

"Não tenho palavras, sinto-me tão feliz que acho que preciso de mais uns dias para processar tudo isto, mas estou tão feliz", afirmou Van Lieshout.

Em -81 quilos, o jovem Timur Arbuzov, de 20 anos, chegava à final depois de vencer uma série de judocas de classe mundial. A última batalha frente a Tato Grigalashvili foi renhida e física, com o georgiano a atacar mal viu uma oportunidade.

Grigalashvili pontuou com um Ura-nage e arrecadou um terceiro título consecutivo, tornando-se o primeiro georgiano a ganhar três títulos mundiais, para alegria dos fãs de judo da Geórgia que viajaram até Abu Dhabi.

"É um título mundial para o meu primeiro filho, um título mundial para o meu segundo filho e dedico este título mundial à minha mulher. Se tiver mais filhos, ganharei mais medalhas para lhes dedicar no futuro", disse Grigalashvili.