Coreia do Sul quer que Rússia cesse de imediato acordo com Coreia do Norte

De Euronews

A Coreia do Sul convocou o embaixador russo em protesto contra o acordo recentemente anunciado entre Moscovo e Pyongyang. Rússia diz que ameaças "são inaceitáveis".

PUBLICIDADE

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Kim Hong Kyun, convocou o embaixador da Rússia, Georgy Zinoviev, em protesto contra um acordo recentemente anunciado entre Moscovo e Pyongyang - pedindo a "suspensão imediata da alegada cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia".

O ministério sul-coreano acrescentou que o apoio do Kremlin ameaça a segurança de Seul e viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. "A Coreia do Sul responderá firmemente às ameaças contra a segurança nacional da Coreia do Sul", lê-se em comunicado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo respondeu que "as tentativas de ameaça e chantagem contra a Rússia são inaceitáveis" e que o acordo estabelecido com a Coreia do Norte é bilateral e não se destina a países terceiros.

Na sexta-feira, o líder norte-coreano Kim Jong-un emitiu uma vaga ameaça de retaliação depois de ativistas sul-coreanos terem lançado balões com panfletos de propaganda anti-Pyongyang através da fronteira.

Na quinta-feira, militares sul-coreanos afirmaram ter disparado tiros de aviso para afastar soldados norte-coreanos que atravessaram a fronteira terrestre dos rivais pela terceira vez este mês.