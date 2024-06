Pyongyang promete suspender envio de balões com lixo após ameaças da Coreia do Sul

De Euronews

Seul ameaçou com "medidas fortes" se a Coreia do Norte não parasse de enviar balões com pontas de cigarros e fezes de animais.

A Coreia do Norte prometeu “suspender temporariamente” o envio de balões de lixo para a Coreia do Sul, depois de mais de 1.000 balões terem sido lançados desde terça-feira da semana passada. Entre o lixo encontravam-se pontas de cigarro e fezes de animais.

Alguns dos balões, que seguravam sacos de lixo, foram encontrados num complexo de apartamentos em Ilsan. Outros foram encontrados em Seul e na província de Gyeonggi. Só no sábado, A Coreia do Norte enviou cerca de 600 balões para sul, segundo as autoridades locais, citadas pela AP.

A Coreia do Sul descreveu a provocação do seu vizinho como “irracional” e de “baixa categoria” e alertou, no domingo, que tomaria medidas fortes, a menos que Pyongyang cancelasse o bombardeamento com balões.

As autoridades da Coreia do Sul aconselharam a população a ter cuidado com a queda de objetos e pediu que não lhes tocassem, uma vez que poderiam ser provenientes da Coreia do Norte. Até então, não houve relatos de feridos ou mortos.

O lançamento dos balões de lixo segue-se a uma alegada série de provocações da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul.

Na quinta-feira, foram detetados exercícios militares que parecem ser testes de lançamento de mísseis balísticos perto da capital da Coreia do Norte.