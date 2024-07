Em Rojales, há mais britânicos do que espanhóis. E a maioria não vai votar nas próximas eleições

De Euronews

A população britânica que vive na cidade espanhola de Rojales é já superior à local. Com as eleições do Reino Unido a aproximarem-se, ingleses revelam que “é muito complicado” votar ou que “não vale a pena o incómodo”.

Espanha é o país europeu com mais população do Reino Unido e Rojales tem, inclusive, mais britânicos do que espanhóis.

A poucos dias das eleições legislativas no Reino Unido, a população inglesa que reside nesta cidade espanhola revelou que o Brexit lhe complicou a vida e que é pouco provável que sejam muitos a votar nas eleições que decidem a continuidade do atual primeiro-ministro Rishi Sunak.

Para os britânicos a viver em Espanha, votar “não vale a pena o incómodo”. Outros dizem que é "complicado" devido ao sistema de voto antecipado.

As eleições de 4 de julho podem mudar o panorama político no Reino Unido, cuja economia continua a ser condicionada pelas consequências do Brexit. Segundo as últimas sondagens, os conservadores podem sofrer uma derrota pesada e os trabalhistas deverão voltar ao poder.

