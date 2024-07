Estes artigos domésticos do dia a dia podem estar a libertar microplásticos para a sua alimentação.

Os microplásticos espalharam-se de tal forma que é difícil localizá-los. Estas partículas minúsculas têm origem na decomposição de plásticos maiores e estão associadas a ataques cardíacos, problemas de fertilidade e cancro. Estudos recentes também sugerem que podem reduzir a contagem de espermatozóides.

De acordo com um estudo canadiano de 2019, os seres humanos consomem até 52 000 partículas de microplástico por ano.

No mês passado, o interesse pelos microplásticos aumentou, com as pesquisas a atingirem uma pontuação recorde de 100 no Google Trends, de acordo com a organização ambiental alemã CleanHub.

Um estudo da Universidade do Novo México despertou o interesse global, com muitas pessoas a procurarem informações sobre a forma como os microplásticos entram no corpo e as formas de os reduzir ou eliminar.

Embora estas partículas estejam omnipresentes no ambiente, existem inúmeras fontes que contribuem para a sua presença e alternativas para ajudar a evitá-las - a começar pela sua cozinha.

Eis os 5 principais produtos a evitar para reduzir a exposição a microplásticos e como os substituir

5. Tábuas de cortar de plástico podem transferir microplásticos para os alimentos

De acordo com um estudo da American Chemical Society (ACS), só as tábuas de cortar podem expor os seres humanos a até 79,4 milhões de microplásticos de polipropileno - um tipo de polímero plástico - por ano.

Isto significa que a utilização de uma tábua de cortar de plástico pode potencialmente aumentar a transferência de microplásticos para os alimentos.

As tábuas de cortar de vidro temperado são uma alternativa económica, fácil de limpar e, normalmente, isenta de microplásticos.

Algumas marcas também oferecem tábuas de cortar sem plástico feitas de fibras de papel duráveis.

4. Recipientes para alimentos que vão ao micro-ondas podem libertar microplásticos quando aquecidos

Os produtos de plástico rotulados como "seguros para micro-ondas" podem libertar quantidades significativas de microplásticos nos alimentos quando aquecidos.

Um estudo realizado em 2023 por investigadores da Universidade de Nebraska-Lincoln encontrou até 4 milhões de microplásticos por centímetro quadrado em certos alimentos para bebés embalados em plástico "seguros para micro-ondas".

Ao microscópio, verificou-se que estas partículas matavam até 75% das células renais em cultura, o que suscita preocupações quanto aos potenciais impactos na saúde humana.

Outra boa prática é evitar produtos embalados com ftalatos, estireno e bisfenóis, que são tipos de químicos associados a vários plásticos, sugere um documento da Academia Americana de Pediatria.

3. Como manter os microplásticos fora dos cubos de gelo

Tal como os microplásticos se encontram na água engarrafada, os tabuleiros de plástico para cubos de gelo também podem causar contaminação.

Embora haja menos estudos sobre o assunto, o congelamento do plástico pode causar a libertação de microplásticos para a água, semelhante ao processo observado com plásticos aquecidos, de acordo com um especialista entrevistado pela HealthCentral.

Nos últimos anos, tornou-se popular uma opção mais sustentável: os tabuleiros para cubos de gelo em aço inoxidável. Estes não só melhoram a estética das bebidas, como também arrefecem mais depressa, o que significa que congelam mais rapidamente.

Do mesmo modo, os tabuleiros de silicone para cubos de gelo são promovidos como uma alternativa sustentável que muitos consideram mais saudável e mais fácil de criar gelo.

2. Porque é que os copos de papel não são realmente uma escolha sustentável

Embora os copos de papel sejam supostamente mais amigos do ambiente, contribuem surpreendentemente para a poluição por plásticos. Estes copos requerem uma camada de vedante, normalmente composta por até 10% de polietileno de alta densidade (HDPE), para evitar fugas de líquidos.

A reciclagem dos copos de papel é problemática devido à necessidade de separar a camada de PEAD do papel, o que complica o processo.

Mas isso não é tudo. A utilização de copos de papel para bebidas quentes pode levar à libertação de vários produtos químicos, como salientado por um estudo de 2021 publicado no Journal of Hazardous Materials, incluindo flúor, cloreto, sulfato e nitrato.

A escolha de um frasco reutilizável de aço inoxidável não só beneficia o ambiente como também reduz a exposição a microplásticos.

Muitas saquetas de chá contêm vestígios de plástico.

1. Saquetas de chá podem introduzir microplásticos na sua bebida matinal

Surpreendentemente, muitas saquetas de chá são feitas com plástico de polipropileno não sustentável e mesmo as saquetas de chá de papel podem conter vestígios de plástico no vedante.

Isto significa que muitas vezes não são biodegradáveis e contribuem para a contaminação por microplásticos.

Em 2023, uma investigação publicada pela Dow University of Health Sciences levantou preocupações sobre a forma como a água quente utilizada para preparar chá pode libertar milhões de microplásticos destes sacos, revelando que uma única chávena de chá pode conter até 3,1 mil milhões de nanoplásticos..

As saquetas de chá podem conter outras substâncias nocivas, incluindo compostos de flúor, arsénico, sais de rádio, alumínio, cobre, chumbo, mercúrio, cádmio, bário e nitratos.

Felizmente, as folhas de chá soltas estão a ganhar popularidade e existem inúmeras alternativas sustentáveis para preparar chá, como utilizar um bule de ferro fundido ou um coador de metal.

A Plastic Pollution Coalition recomenda mesmo a utilização de saquetas de chá de algodão ou a passagem do chá por linho orgânico.

Com estes pequenos ajustes, a sua cozinha pode correr menos riscos de contaminação por microplásticos, tal como explorado no artigo do CleanHub.