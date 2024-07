Debandada em evento religioso na Índia mata mais de 100 pessoas

De Euronews com AP

Há relatos de mulheres e crianças entre os mortos.

Uma debandada numa reunião religios, que reuniu de milhares de pessoas no norte da Índia, matou pelo menos 116 pessoas e deixou dezenas de feridos.

De acordo com os meios de comunicação social locais, o incidente ocorreu quando os participantes tentaram abandonar à pressa uma tenda improvisada após um evento com o líder hindu Bhole Baba.

Segundo as autoridades, o calor e a sensação de asfixia no interior da tenda podem ter contribuído para o súbito tumulto. Nas imagens de vídeo do rescaldo, a estrutura parece ter-se desmoronado.

O agente da polícia local, Rajesh Singh, afirmou que o evento, que teve lugar numa aldeia do distrito de Hathras, terá provavelmente sido provocado por uma sobrelotação.

As primeiras informações sugeriam que mais de 15 000 pessoas se tinham reunido para o evento, que só tinha autorização para acolher cerca de 5 000.

Os corpos estavam a ser levados para os hospitais e morgues por camiões e veículos privados, disse o funcionário governamental Matadin Saroj.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, apresentou as suas condolências aos afetados, dizendo: "Desejo uma rápida recuperação a todos os feridos. A administração, sob a supervisão do Governo do Estado, está a levar a cabo operações de salvamento e de socorro. Altos funcionários do Governo central estão em comunicação permanente com o Governo do Estado do Uttar Pradesh. Através desta casa, asseguro a todos que as vítimas receberão toda a ajuda".

As debandadas mortais são relativamente comuns na altura dos festivais religiosos indianos, onde grandes multidões se reúnem em pequenas áreas com más infra-estruturas e poucas medidas de segurança.