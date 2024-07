Reviravolta histórica: projeções dão maioria ao Partido Trabalhista nas eleições do Reino Unido

De Bárbara Cruz

Partido Trabalhista liderado por Keir Starmer consegue eleger 410 deputados, de acordo com a sondagem da Ipsos.

O Partido Trabalhista vai vencer as eleições legislativas no Reino Unido. De acordo com as primeiras projeções da Ipsos, divulgadas por vários meios de comunicação social britânicos às 22:00 de quinta-feira, hora a que encerraram as urnas no Reino Unido, os trabalhistas de Keir Starmer chegam aos 410 assentos no parlamento, contra os 131 do Partido Conservador de Rishi Sunak, ultrapassando largamente os 326 deputados necessários para alcançar a maioria.

Os resultados das primeiras projeções no Reino Unido Euronews

Os Liberais Democratas conseguem 61 assentos e o Reform Uk, de Nigel Farage, não deverá eleger mais do que 13 deputados. O Partido Nacional Escocês conquista 10 assentos, segundo as projeções, e os Verdes não vão além dos dois deputados.

A confirmarem-se estes resultados nas urnas, Keir Starmer poderá ser nomeado primeiro-ministro já na sexta-feira, vencendo os conservadores por 170 deputados. Será a primeira vitória trabalhista dos últimos 14 anos.

Os primeiros resultados oficiais deverão ser conhecidos durante a madrugada e é expectável que na manhã de sexta-feira estejam atribuídos todos os 650 lugares do parlamento britânico.

Nas últimas legislativas britânicas, em 2019, o Partido Conservador conseguiu 365 deputados, contra 206 do Partido Trabalhista.

O líder dos trabalhistas reagiu prontamente aos resultados com uma publicação nas redes sociais: "A todos os que fizeram campanha pelo Partido Trabalhista nestas eleições, a todos os que votaram em nós e depositaram a sua confiança no nosso Partido Trabalhista mudado - obrigado", escreveu Starmer.

Também o líder dos Liberais Democratas reagiu às projeções: em comunicado divulgado à imprensa, citado pela BBC, Ed Davey congratulou-se com "o melhor resultado de uma geração".

"Parece que ganhámos mais assentos do que em qualquer outra eleição geral nos últimos 100 anos", lê-se no comunicado. Davey admite que ainda há muito caminho a percorrer mas diz-se ainda "muito orgulhoso" do partido, que está a caminho de conquistar mais de 60 lugares no parlamento.

Nicola Sturgeon, a antiga primeira-ministra da Escócia, disse à ITV que as projeções indicam uma noite "sísmica" para o Partido Nacional Escocês, que esperava conseguiu pelo menos 20 lugares no parlamento britânico e parece ter ficado pela metade.

Também o vice-líder do Reform UK, Ben Habib, se referiu a um sismo político, mas para comentar os 13 lugares projetados para o partido de Nigel Farage, que só no mês passado anunciou que era candidato às eleições britânicas e deverá mesmo vencer em Clacton, na região de Essex.