Os analistas dizem que um provável governo liderado pelos trabalhistas poderia oferecer uma nova estabilidade à relação entre o Reino Unido e a UE.

O Brexit tem dominado a política britânica durante a maior parte da década, mas tem sido um tabu na campanha para as eleições gerais, que decorrem na quinta-feira.

"Os dois principais partidos têm tentado discutir o Brexit o menos possível", diz Joel Reland, investigador do think tank UK in a Changing Europe, à Euronews. "Os eleitores ficaram bastante desiludidos com o que foi cumprido (depois do Brexit), pelo que o primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, não quer chamar a atenção para isso".

"E para os trabalhistas, Keir Starmer está a tentar reconquistar assentos na 'Muralha Vermelha', que votou a favor da saída da UE em 2016", acrescentou, referindo-se aos lugares das zonas trabalhistas nas regiões tradicionalmente da classe trabalhadora no centro e norte de Inglaterra, que desertaram em massa para os conservadores nas últimas eleições de 2019.

Mas com os trabalhistas agora prontos para entrar no governo pela primeira vez em 14 anos e seu líder, Keir Starmer, promete reabrir partes do acordo pós-Brexit do Reino Unido, uma votação que pode desencadear um novo capítulo nas relações UE-Reino Unido.

Starmer excluiu a possibilidade de voltar a aderir ao mercado único de bens e serviços da UE, à união aduaneira e não vai restabelecer a liberdade de circulação. Também permaneceu vago quanto aos aspetos da cooperação entre a UE e o Reino Unido que pretende renegociar, embora os seus assessores mais próximos tenham sugerido que poderiam incluir a regulamentação dos produtos químicos, serviços financeiros e a ligação ao Sistema de Comércio de Emissões da UE (ETS).

Os especialistas dizem que, se Starmer ficar com as chaves do nr. 10 de Downing Street, poderá ter dificuldades em reabrir o acordo de uma forma que seja do agrado tanto para Bruxelas como para o seu eleitorado nacional.

"Quando se analisa os pormenores do que eles (os trabalhistas) querem fazer, são, em geral, coisas relativamente pequenas e algumas delas seriam provavelmente muito difíceis de negociar com a UE", diz Ian Bond, diretor-adjunto do Centro para a Reforma Europeia (CER).

Ao definir as linhas vermelhas de não aderir ao mercado único e à união aduaneira, ou de permitir a livre circulação, o partido "encurralou-se em si próprio", acrescentou Bond. "Limitaram a margem de manobra e a capacidade de negociar um acordo melhor com a UE."

Bruxelas pode também tentar obter concessões do Reino Unido em troca de um acordo revisto em áreas específicas. Uma das concessões poderia ser o acordo de mobilidade dos jovens que a Comissão Europeia propôs em abril, que restauraria a possibilidade de os jovens britânicos e europeus viajarem, trabalharem e estudarem livremente em ambos os lados.

"O problema é que os trabalhistas excluíram, para já, o acordo de mobilidade dos jovens", explicou Reland. "Mas penso que, se quiserem chegar a um acordo com Bruxelas, terão provavelmente de ser um pouco mais flexíveis."

"Terreno fértil" para a cooperação em matéria de segurança e defesa

O próximo primeiro-ministro britânico deverá encontrar-se com os seus homólogos europeus logo após a votação, primeiro durante a cimeira da NATO, em Washington, de 9 a 11 de julho. Em seguida, o primeiro-ministro vai receber cerca de 40 líderes europeus - incluindo os 27 chefes de Estado e de Governo da UE - no Palácio de Blenheim, a 18 de julho, para uma cimeira da Comunidade Política Europeia.

O fórum, considerado uma criação do Presidente francês Emmanuel Macron, é uma das poucas cimeiras em que o Reino Unido tem acesso direto a todos os líderes da UE e dos seus Estados-Membros desde que saiu do bloco.

Um dos domínios em que ambas as partes pretendem estreitar laços é a segurança e a defesa, estando em cima da mesa um potencial pacto de defesa.

No Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido de 2020, as disposições em matéria de segurança são escassas. Com a guerra à porta da Europa e o espetro do regresso de Donald Trump a pairar sobre a Casa Branca, faz todo o sentido estratégico que ambas as partes se apoiem mutuamente no reforço das capacidades de defesa da Europa.

O líder trabalhista, Keir Starmer, encontra-se com o presidente ucrâniano, Volodymyr Zelenskyy, durante a visita deste ao Reino Unido. Stefan Rousseau/WPA Rota

Todas estas questões sobre a segurança europeia tornaram-se muito mais agudas e preocupantes", diz Olivia O'Sullivan, diretora do programa "O Reino Unido no Mundo" da Chatham House, à Euronews.

"O Reino Unido pode ter tido uma relação difícil com a UE nos últimos anos, mas é uma das maiores forças armadas europeias, gasta consistentemente mais de 2% do PIB na defesa, enquanto membro da NATO, e coopera muito estreitamente com grupos importantes como os Estados Bálticos e os Estados Nórdicos no que diz respeito à defesa", acrescentou.

"Por isso, é uma parte do puzzle no que diz respeito à segurança europeia".

A votação no Reino Unido coincide com o início de um novo mandato político na UE, no qual o plano para aumentar a indústria de defesa da UE vai ser provavelmente uma das principais prioridades estratégicas.

O bloco já deu passos importantes para aumentar as suas capacidades industriais de defesa e espera-se que nomeie um comissário para dirigir estes trabalhos durante o próximo mandato de cinco anos.

"Muitas das recentes iniciativas e projetos da UE nesta área têm-se centrado no reforço da produção industrial de defesa", explicou O'Sullivan. "Mas muitas dessas iniciativas e projetos não incluem países terceiros. Centram-se deliberadamente nas indústrias dos Estados-Membros da UE. Por isso, vai ser difícil negociar se o Reino Unido pode ou quer fazer parte dessas iniciativas".

Bruxelas poderá ter mais vontade de contar com o Reino Unido como parceiro na preparação para a defesa, sobretudo entre os receios de que as forças políticas eurocéticas, historicamente solidárias com a Rússia, estejam a entrar na corrente política do bloco.

As eleições no Reino Unido estão intercaladas entre duas rondas de eleições legislativas antecipadas em França, com o Rassemblement Nacional (RN) de Marine Le Pen, de extrema-direita, na primeira posição, depois de ter obtido mais de 33% dos votos na primeira volta, no domingo.

A extrema-direita tem uma capacidade limitada para moldar a política externa ou de defesa francesa, considerada o domínio do presidente, mesmo se conseguir formar governo. É provável que Macron se mantenha na presidência até 2027.

Mas a crescente popularidade do RN, que pretende reduzir o apoio militar francês à Ucrânia, fez soar o alarme em Bruxelas. Este facto vem juntar-se a um sentimento geral de apreensão de que a Europa será enfraquecida se Trump for reeleito presidente dos EUA em novembro.

Por outro lado, as eleições no Reino Unido deverão conduzir a um governo fortemente pró-ucraniano, com os conservadores e os trabalhistas empenhados em apoiar militarmente Kiev.

"Ter os britânicos tão intimamente associados quanto possível ao que o resto da Europa está a fazer vai ser particularmente importante se voltarmos a ter um Trump imprevisível e errático como presidente nos EUA", disse Ian Bond. "Para Bruxelas, penso que a palavra de ordem será estabilidade".