O grupo libanês Hezbollah reivindicou a responsabilidade pelo disparo de mais de 200 foguetes contra várias bases militares israelitas, em resposta a um ataque aéreo que matou um comandante superior.

Os militares israelitas afirmaram que "numerosos projéteis e alvos aéreos suspeitos" entraram no seu território a partir do Líbano, muitos dos quais foram intercetados. Não há notícia de vítimas. Na quarta-feira, o exército israelita reconheceu ter morto Mohammad Naameh Nasser, que chefiava uma das três divisões regionais do Hezbollah no sul do Líbano, um dia antes.

Horas mais tarde, o Hezbollah lançou dezenas de foguetes Katyusha e Falaq com ogivas pesadas contra o norte de Israel e os montes Golã sírios ocupados.

Na quinta-feira, o Hezbollah lançou mais foguetes e afirmou ter também enviado drones explosivos para várias bases. O ataque marca uma das maiores escaladas no conflito em curso ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel, num contexto de tensões acrescidas nas últimas semanas.

Entre os receios de uma escalada regional, os EUA e a França estão a trabalhar ativamente para evitar que a situação se transforme num conflito mais vasto, que receiam possa alastrar-se a toda a região.

Entretanto, os responsáveis israelitas afirmam que poderão decidir entrar em guerra no Líbano se os esforços para encontrar uma solução diplomática falharem. A retaliação do Hezbollah surge um dia depois de um conselheiro sénior do Presidente dos EUA, Joe Biden, Amos Hochstein, se ter reunido com o enviado do Presidente francês Emmanuel Macron para o Líbano, Jean-Yves Le Drian, em Paris.

Os combates provocaram a deslocação de dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira. No norte de Israel, foram mortos 16 soldados e 11 civis. No Líbano, mais de 450 pessoas - na sua maioria combatentes, mas também dezenas de civis - foram mortas.

Israel considera o Hezbollah como a sua ameaça mais direta e estima que possui um arsenal de 150 000 foguetes e mísseis, incluindo mísseis guiados com precisão.

Em 2006, Israel e o Hezbollah travaram uma guerra de um mês que terminou num empate.