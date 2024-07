Eleições em França: residentes no estrangeiro começaram a votar na segunda volta

De euronews

As eleições legislativas de domingo, na França continental, serão decisivas, com os partidos a lutarem para roubar votos a uma forte força de extrema-direita. As assembleias de voto abriram na diáspora depois da hora do almoço.

PUBLICIDADE

Os eleitores dos territórios ultramarinos franceses e residentes no estrangeiro começaram a votar no sábado, às 13h00, para a segunda volta das eleições legislativas que poderão dar uma vitória sem precedentes à extrema-direita nacionalista.

O partido anti-imigração de Marine Le Pen, RN, ficou em primeiro lugar na primeira volta das eleições, no passado domingo, seguido por uma coligação de partidos de centro-esquerda, de extrema-esquerda e dos Verdes - e a aliança centrista do Presidente Emmanuel Macron num distante terceiro lugar.

As primeiras assembleias de voto abriram em Saint-Pierre-et-Miquelon ao meio-dia de sábado, hora de Paris. Na única circunscrição eleitoral do território, Stéphane Lenormand, que se apresentou bem à frente dos outros candidatos da direita, enfrentará Frédéric Beaumont, do Partido Socialista.

Os habitantes da Guiana Francesa, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Guadalupe, da Martinica, da Polinésia Francesa e os cidadãos franceses residentes no continente americano começarão a votar à tarde. A segunda volta na Nova Caledónia terá início às 22 horas, hora de Paris. Os cidadãos franceses residentes no estrangeiro puderam também votar pela Internet na quarta e na quinta-feira.

As eleições terminam no domingo em França continental. As primeiras projeções das sondagens são esperadas quando as últimas assembleias de voto encerrarem às 20h00, hora de Paris, sendo os primeiros resultados oficiais esperados para o final de domingo e início de segunda-feira.

Macron convocou estas eleições depois do Rassemblement National (RN) ter obtido o maior número de votos em França nas eleições para o Parlamento Europeu, no mês passado.

O RN culpa a imigração por muitos dos problemas de França e tem visto o seu apoio subir de forma constante ao longo da última década e espera obter uma maioria absoluta na segunda volta. Isso permitiria ao líder do Rassemblement National, Jordan Bardella, tornar-se primeiro-ministro e formar um governo que estaria em desacordo com as políticas de Macron sobre a Ucrânia, poderes policiais e outras questões.

As sondagens pré-eleitorais sugerem que o partido poderá ganhar o maior número de lugares na Assembleia Nacional, mas ficará aquém de uma maioria absoluta de 289 lugares. Tal poderia resultar num parlamento suspenso.

Macron afirmou que não se demitirá e que continuará a ser presidente até ao final do seu mandato, em 2027, mas espera-se que saia enfraquecido independentemente do resultado.