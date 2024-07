As melhores coisas para fazer e ver (ou assistir) na Europa esta semana

De Garfield Myrie

Desde pequenos bonecos com grandes personalidades a uma versão muito moderna do género super-herói e à histórica corrida de touros em Espanha, há algo para todos no nosso resumo das melhores ofertas culturais para a próxima semana.

Há quem diga que nunca houve tanta necessidade de cultura, numa altura em que dois dos maiores países da Europa estão a atravessar uma crise política.

Para os que procuram consolo no desporto, a oferta é rica, com o Euro 2024 a atingir o seu clímax, para não falar de Wimbledon ou da segunda semana da Volta à França.

Não há razão para não fazer a sua própria seleção de todos os temas mencionados e acrescentar algo à la carte do nosso menu de ofertas culturais desta semana.

Desenho

Barbie®: A exposição no Design Museum (Londres, Reino Unido)

Barbie e a astronauta Samantha Cristoforetti na Estação Espacial Europeia ESA/ESA

Uma grande exposição que explora a evolução do design de uma das bonecas mais famosas do mundo: Barbie, está agora a decorrer no Design Museum de Londres. Os visitantes podem mergulhar no universo da Barbie e descobrir mais de 250 objectos notáveis, com bonecas únicas e inovadoras que datam de 1959 até aos dias de hoje.

Pela primeira vez, serão expostas peças raras, incluindo um protótipo único da Talking Barbie, o best-seller Totally Hair Barbie e uma Barbie fora deste mundo, que passou algum tempo na Estação Espacial Europeia com a astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

A exposição Barbie do Design Museum de Londres decorre até 23 de fevereiro de 2025.

Exposições

Exposição de verão da Academia Real das Artes (Londres, Reino Unido)

Queda 1. Cobre e tecido, 60 x 50 cm. Courtesy of the artist: Permindar Kaur, Photo: Richard Davies

Arte e arquitetura em todos os meios não só enchem as galerias da Royal Academy of Arts como se espalham pelo pátio do centro artístico de Londres. A mistura eclética de trabalhos de artistas consagrados e amadores irá inspirar, encantar, comover e entreter.

Se quiser comprar uma obra de arte, a maior parte das pinturas, gravuras e esculturas estarão disponíveis para compra, com várias obras disponíveis por menos de 250 libras, o que faz desta a oportunidade perfeita para começar a sua coleção de arte.

A RA Summer Exhibition está patente até 18 de agosto

Les Rencontres d'Arles (Arles, França)

Old Fadama in Accra, Ghana, February 9, 2023. Working through the night, Latif Fuseini, a repairman, attempts to repair and reanimate end-of-life electric motors. Muntaka Chasant for Fondation Carmignac

Todos os verões, desde 1970, o festival internacional de fotografia Rencontres d'Arles tem vindo a encantar os visitantes com um programa repleto de exposições, projecções nocturnas e workshops de fotografia.

De acordo com os organizadores, "tremores e tumultos, espíritos, vestígios, leituras e releituras paralelas constituem novas perspectivas subjacentes à edição de 2024, à medida que fotógrafos, artistas e curadores revelam as suas visões e histórias

Em exibição até 29 de setembro de 2024.

Entrada gratuita com o Rencontres d'Arles Pas; Preço total 6 euros

Séries de TV

Supacell (Netflix)

Supacell | Official Trailer | Netflix

Passada no sul de Londres, a nova série de super-heróis da Netflix, Supacell, dá uma reviravolta ao género bastante fatigado. Os tropos tradicionais de super-heróis estão todos lá - voo humano, superforça, invisibilidade, mas desta vez têm como pano de fundo restaurantes da moda, graffitis urbanos e as vibrantes ruas de Peckham e Brixton.

Sem lycra, sem capas, Supacell é mais um conjunto de ténis e camisolas com capuz. Personagens identificáveis - um motorista de entregas, um bandido de rua, um pai com pouca sorte - todos lutam para se orientar na vida enquanto lidam com a chegada surpresa de um poder incompreensível e de vilões de outra dimensão.

Já disponível no Netflix.

Filme

MaXXXine

MaXXXine é a história quotidiana de uma estrela porno com um passado negro que tenta entrar na indústria cinematográfica de Hollywood. Em segundo plano, o infame assassino Night Stalker percorre as ruas californianas em busca da sua próxima vítima.

Com um elenco de topo, que inclui a estrela de The Crown, Elizabeth Debicki, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon, o filme vai certamente fazer disparar os impulsos com uma combinação de estilo dos anos 80 - pense em cabelo grande, carros a gasolina e calças demasiado justas - e uma banda sonora de regresso para fazer bater os pés à medida que a contagem de corpos aumenta.

Festivais

Corrida de touros, (Pamplona, Espanha)

Foliões correm com touros de lide durante a corrida de touros na festa de San Fermin, em Pamplona, Espanha, a 7 de julho de 2014 Daniel Ochoa de Olza/AP

O festival de corrida de touros mais famoso do mundo começa este fim de semana em Pamplona, Espanha. A corrida de touros é a parte mais conhecida e controversa da Fiesta de San Fermín, que homenageia o primeiro bispo e santo padroeiro da cidade.

Todos os dias, às 8 horas da manhã, durante uma semana, quando as portas do curral de Santo Domingo se abrem, centenas de pessoas correm à frente dos touros ao longo de um percurso de 848 metros em redor da cidade velha até à praça de touros.

São lançados foguetes para avisar os corredores das etapas da corrida: a primeira, quando se abrem as portas do curral, a segunda, quando todos os touros saem, a terceira, na arena, quando os touros entram na praça de touros, e a quarta, quando estão nos recintos e a corrida de touros termina.