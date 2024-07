Masoud Pezeshkian vence segunda volta das eleições presidenciais no Irão

De euronews com AP

A contagem dos votos efetuada pelas autoridades coloca Pezeshkian como vencedor com 16,3 milhões de votos contra 13,5 milhões de Jalili nas eleições de sexta-feira. Segundo o Ministério do Interior iraniano, 30 milhões de pessoas votaram numa eleição realizada sem a presença de observadores.

PUBLICIDADE

O candidato reformista Masoud Pezeshkian venceu a segunda volta das eleições presidenciais iranianas no sábado, derrotando o candidato Saeed Jalili, que prometeu aproximar-se do Ocidente e facilitar a aplicação da lei do véu obrigatório, após anos de sanções e protestos que pressionaram a República Islâmica.

Na sua campanha, Pezeshkian não prometeu mudanças radicais na teocracia xiita do Irão e há muito que considera o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, o árbitro final de todas as questões de Estado no país. Mas mesmo os modestos objetivos de Pezeshkian serão postos em causa por um governo iraniano ainda maioritariamente dominado pela linha dura, pela guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza e pelos receios ocidentais de que Teerão esteja a enriquecer urânio até níveis próximos do grau de pureza para a produção de armas nucleares.

Os apoiantes de Pezeshkian, um cirurgião cardíaco e legislador de longa data, entraram nas ruas de Teerão e de outras cidades antes do amanhecer para festejar a sua vantagem sobre Jalili, um antigo negociador nuclear.

"Caro povo do Irão, as eleições terminaram e isto é apenas o início da nossa cooperação", escreveu Pezeshkian na plataforma social X, ainda proibida no Irão.

"O difícil caminho que temos pela frente não será fácil, a não ser com a vossa companhia, empatia e confiança. Estendo-vos a minha mão e juro pela minha honra que não vos deixarei sozinhos neste caminho. Não me deixeis sozinho".

A vitória de Pezeshkian não deixa de representar um momento delicado para o Irão, com tensões elevadas no Médio Oriente devido à guerra entre Israel e Hamas, ao avanço do programa nuclear iraniano e à iminência de eleições nos Estados Unidos, que poderão pôr em risco qualquer possibilidade de desanuviamento entre Teerão e Washington.

A vitória de Pezeshkian também não foi uma derrota de Jalili, o que significa que terá de navegar cuidadosamente na política interna do Irão, uma vez que o médico nunca ocupou um cargo de segurança sensível e de alto nível ao contrário de Jalili.

O candidato derrotado, Saeed Jalili, coloca o seu voto na segunda volta das eleições do Irão AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

A primeira volta das eleições, a 28 de junho, registou a taxa de participação mais baixa da história da República Islâmica desde a Revolução Islâmica de 1979. As autoridades iranianas há muito que apontam a afluência às urnas como um sinal de apoio à teocracia xiita do país, que tem estado sob pressão após anos de sanções que esmagaram a economia iraniana, de manifestações em massa e de intensas repressões contra todos os dissidentes.

Os funcionários do governo, até ao líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, previram uma taxa de participação mais elevada à medida que a votação começava, com a televisão estatal a transmitir imagens de filas modestas em alguns centros de voto em todo o país.

Segundo as autoridades, a taxa de participação nas eleições de sexta-feira foi de 49,6%, um valor historicamente baixo para uma eleição presidencial iraniana. Foram contados 607 575 votos nulos - que são muitas vezes um sinal de protesto por parte daqueles que se sentem obrigados a votar, mas rejeitam ambos os candidatos.

Pezeshkian, que fala azeri, farsi e curdo, fez campanha para se aproximar das várias etnias do Irão. É o primeiro presidente iraniano oriundo da parte ocidental do Irão em décadas - algo que as pessoas esperam que ajude o país, uma vez que os ocidentais são considerados mais tolerantes devido à diversidade étnica e religiosa da sua região.

Eleições em período de altas tensões regionais

Em abril, o Irão lançou o seu primeiro ataque direto de sempre contra Israel por causa da guerra em Gaza, enquanto os grupos de milícias que Teerão arma na região - como o Hezbollah libanês e os rebeldes Houthi do Iémen - estão envolvidos nos combates e intensificaram recentemente os seus ataques.

O Irão também está, alegadamente, a enriquecer urânio a níveis próximos do grau de armamento e mantém uma reserva suficientemente grande para construir várias armas nucleares, se assim o desejar. E, embora Khamenei continue a ser o decisor final em questões de Estado, independentemente do homem que acabe por ganhar a presidência, a política externa do país poderá orientar-se para o confronto ou para a colaboração com o Ocidente.

A campanha também abordou repetidamente o que aconteceria se o ex-presidente Donald Trump, que retirou unilateralmente a América do acordo nuclear com o Irão em 2018, ganhasse as eleições de novembro. O Irão manteve conversações indiretas com a administração do presidente Joe Biden, embora não tenha havido um movimento claro no sentido de restringir o programa nuclear de Teerão para o levantamento das sanções económicas.

Embora se tenha identificado com reformistas e moderados relativos dentro da teocracia iraniana durante a campanha, Pezeshkian ao mesmo tempo, honrou a Guarda Revolucionária paramilitar do Irão, numa ocasião vestindo o seu uniforme no parlamento. Criticou repetidamente os Estados Unidos e elogiou a Guarda por abater um drone americano em 2019, dizendo que "deu um forte soco na boca dos americanos e provou-lhes que o nosso país não se renderá".

O falecido presidente Ebrahim Raisi, que morreu num acidente de helicóptero em maio, era visto como um protegido de Khamenei e um potencial sucessor como líder supremo. No entanto, muitos o conheciam pelo seu envolvimento nas execuções em massa que o Irão cometeu em 1988 e pelo seu papel nas sangrentas repressões da dissidência que se seguiram aos protestos contra a morte, em 2022, de Mahsa Amini, uma jovem detida pela polícia por alegadamente usar de forma incorreta o véu obrigatório, ou hijab.

Mais de 61 milhões de iranianos com mais de 18 anos estavam aptos a votar, dos quais cerca de 18 milhões tinham entre 18 e 30 anos. A votação deveria ter terminado às 18 horas, mas foi prolongada até à meia-noite para aumentar a participação.