Irão e Rússia querem "acelerar" amizade entre os países

Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, (à esquerda) reuniu-se com o novo presidente do Irão, Masoud Pezeshkian (à direita) - Direitos de autor AP

De Euronews

Serguei Shoigu, Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, encontrou-se em Teerão com o presidente iraniano, que se referiu à Rússia como um amigo. Masoud Pezeshkian considerou ainda o assassinato do líder político do Hamas uma "violação das leis internacionais" e prometeu retaliação.