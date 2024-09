Controlos fronteiriços na Alemanha: o descontentamento dos belgas na fronteira

A decisão anunciada pela Alemanha de reintroduzir controlos em todas as suas fronteiras terrestres durante os próximos seis meses desagrada a quem as atravessa frequentemente.

Os controlos serão aplicáveis de 16 de setembro a 15 de março de 2025 nas fronteiras da Alemanha com a Bélgica, o Luxemburgo, os Países Baixos e a Dinamarca.

Já existem controlos nas fronteiras do país com outros vizinhos: com a Áustria, desde maio; com a Suíça, a Polónia e a Chéquia desde junho; e com a França desde julho.

Não é caso único: só em 2024, dez países do espaço Schengen de livre circulação reintroduziram controlos nalgumas das suas fronteiras, por razões de luta contra o terrorismo e de controlo da imigração irregular.

“Não tenho nada a esconder, mas não acho que seja muito justo. Eles deviam evoluir, não voltar ao passado” Marijke Van Caekenberghe Cidadã belga

Reações na fronteira

Os procedimentos de controlo podem causar inconvenientes, especialmente para quem vive perto das fronteiras e viaja frequentemente entre dois países. É o caso dos habitantes de Eupen, uma cidade belga onde se fala a língua alemã, situada a poucos quilómetros da fronteira: muitos vão às compras na Alemanha, porque as lojas são mais baratas e estão mais bem abastecidas.

"Se se tornar um problema para mim ir às compras, então não concordo com esta medida", diz Andreas, um cidadão alemão que vive na Bélgica há 20 anos e que casou com uma local.

"Penso que a liberdade de circulação é importante porque estamos na zona fronteiriça e todos os países precisam de importar e exportar algo do estrangeiro. E penso que é importante poder ir e vir.

Os camionistas que atravessam a fronteira parecem resignados a perder alguns minutos extra com eventuais controlos. Alguns deles, afinal, já estão habituados aos controlos noutras fronteiras, que estão em vigor há vários meses: especialmente aqueles que viajam entre países da Europa de Leste ou do Reino Unido, e que depois do Brexit são frequentemente obrigados a mostrar a sua carga.

Paul, um motorista de Yorkshire, não parece muito incomodado, tendo em conta a eficiência e a rapidez da polícia alemã.

"Depois do Brexit, vimos como os alemães são muito bons a fazer controlos: por vezes, em menos de 15 minutos. Assim que a burocracia é resolvida, podemos sair novamente".

Passa frequentemente a fronteira alemã, vindo da Bélgica ou dos Países Baixos, e apesar de os controlos serem um incómodo para os condutores, considera que o governo alemão tem razão em controlar a imigração.

"Há seis meses, quando o meu camião estava estacionado, alguns imigrantes conseguiram entrar e esconder-se. Viajaram sem o meu conhecimento até à fronteira e, quando parei, cortaram a cobertura com uma faca e saltaram para fora", contou.

O regresso dos controlos incomoda especialmente aqueles que viveram a era pré-Schengen e se lembram dos longos procedimentos nas fronteiras europeias: é o caso de Marijke Van Caekenberghe, uma mulher flamenga, que viaja com a filha para a Alemanha para visitar algumas cidades não muito longe da fronteira.

"Quando estava a estudar, fomos visitar Berlim e vi a divisão entre as duas partes da cidade. E agora, quando ouvi as notícias, pensei: 'Espero que não voltemos a esse tempo, porque era realmente impressionante'", rematou.

"Nos anos 80, tínhamos de sair do autocarro e eles verificavam todos os nossos passaportes, verificavam o autocarro e as nossas bagagens. Pensei: não vamos voltar a esse tempo, pois não?' A Alemanha está no espaço Schengen: porque é que agora têm de verificar tudo?", concluiu.