Que outros países Schengen têm controlos fronteiriços em vigor?

A Alemanha anunciou que vai implementar novos controlos nas fronteiras durante os próximos seis meses para travar o afluxo de imigrantes ilegais. Que outros países do espaço Schengen estão a fazer o mesmo e porquê?

Berlim causou alvoroço na Europa ao anunciar que ia reforçar os controlos nas suas fronteiras abertas com os países vizinhos para fazer face ao que chama de migração irregular.

Estas medidas significam que o movimento de pessoas e bens para o país está agora sujeito a controlos, o que normalmente não acontece entre os países do Espaço Schengen - um grupo de Estados que aboliu oficialmente os controlos nas suas fronteiras mútuas.

O espaço inclui todos os Estados da UE, exceto a Irlanda e Chipre, e ainda a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça. Devido à sua localização na península italiana, San Marino e a Cidade do Vaticano são membros de facto, embora não oficialmente.

Apesar do anúncio de controlos mais rigorosos na segunda-feira, a Alemanha não é o único país do espaço Schengen que reforçou recentemente a segurança nas fronteiras.

Há pelo menos sete outros países do espaço Schengen que reintroduziram controlos fronteiriços temporários.

Áustria

Viena reintroduziu os controlos na fronteira com a Chéquia até 15 de outubro e com a Eslovénia e a Hungria até 11 de novembro.

À semelhança da Alemanha, a decisão foi tomada para travar a migração irregular e aliviar a pressão sobre o sistema de asilo, bem como para travar as ameaças terroristas provenientes do Médio Oriente, na sequência da guerra entre Israel e o Hamas.

As razões incluem também atividades de espionagem no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia, bem como fraudes cibernéticas.

Dinamarca

A Dinamarca reforçou a segurança em todas as fronteiras. Tal como na Noruega, as restrições estarão em vigor de 12 de maio a 11 de novembro, "com especial incidência na fronteira terrestre entre a Dinamarca e a Alemanha e nos portos dinamarqueses com ligações por ferry à Alemanha".

Copenhaga diz estar preocupada com a "ameaça terrorista relacionada com o conflito entre Israel e os grupos militantes em Gaza e as profanações do Alcorão em 2023, que criaram um foco renovado na Dinamarca como um alvo prioritário entre os grupos militantes islâmicos".

França

Os controlos em todas as fronteiras internas estão em vigor desde 1 de maio e deverão manter-se até 31 de outubro.

A decisão de Paris foi motivada pela "constante pressão migratória nas fronteiras externas do espaço Schengen" e por um "aumento significativo das travessias irregulares, em especial a partir da Turquia e do Norte de África", bem como pela "pressão sobre o sistema de acolhimento" e pela "intensificação da ameaça terrorista".

A medida foi também aplicada devido aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos organizados este verão, que trouxeram milhões de pessoas a França.

Itália

Devido à presidência italiana do G7 e ao risco de atividades terroristas "relacionadas com a turbulência no Médio Oriente e o possível risco de infiltração de terroristas nos fluxos de migração irregular", Roma reforçou a segurança nas fronteiras até 18 de dezembro, de acordo com a Comissão Europeia.

No entanto, não é claro quais são as fronteiras em causa. A Euronews contactou o Ministério do Interior para obter esclarecimentos.

Sinal na fronteira entre a Croácia e a Eslovénia no posto fronteiriço de Bregana

Noruega

A entrada foi restringida em todos os portos com ligações ao Espaço Schengen desde 12 de maio e os controlos permanecerão em vigor pelo menos até 11 de novembro de 2024.

Oslo deu como principal razão para as medidas o "aumento da ameaça a infraestruturas críticas, operações dos serviços secretos russos que ameaçam as exportações norueguesas de gás ou o apoio militar à Ucrânia".

Eslovénia

Estão em vigor controlos na fronteira com a Croácia e a Hungria. Foram introduzidos no final de junho devido a grandes eventos desportivos como o Euro 2024 na Alemanha e os Jogos Olímpicos em França, e deverão permanecer em vigor até 21 de dezembro.

As razões incluem também "o aumento da instabilidade no Médio Oriente, a agressão da Rússia na Ucrânia, o crime organizado e as ameaças terroristas em geral", de acordo com as autoridades eslovenas.

Suécia

A Suécia completa a lista dos países escandinavos que introduziram controlos de 12 de maio a 11 de novembro. As autoridades suecas foram motivadas principalmente pelo ataque do Hamas a Israel e pela ofensiva israelita em Gaza, "que aumentaram as tensões na Suécia e noutros Estados-Membros, aumentando o risco de violência grave e de ataques motivados pelo antissemitismo, ameaçando gravemente a ordem pública e a segurança interna".