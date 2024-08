Espanha assina acordo com Gâmbia para garantir migração "segura, ordenada e regular"

De Euronews

Primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez está num périplo pela África Ocidental, de onde partiram, este ano, mais de 22 mil pessoas rumo ao arquipélago espanhol das Canárias.

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que Espanha vai assinar uma série de acordos de parceria com a Gâmbia, na perspetiva de travar o aumento do número de migrantes que chegam às Ilhas Canárias provenientes da África Ocidental.

Foi a primeira visita de um chefe de governo espanhol à Gâmbia, aonde Sánchez chegou esta quarta-feira. A crise migratória afeta especialmente as Ilhas Canárias, mas também Ceuta.

“Os nossos países vão assinar um memorando de entendimento sobre migração circular. Esta nova iniciativa tem como objetivo facilitar uma migração segura, ordenada e regular que beneficiará tanto os nossos países como os nossos cidadãos”, afirmou Sánchez.

A visita de Sanchez à Gâmbia faz parte do périplo de três dias pela África Ocidental, durante o qual espera também reforçar as relações bilaterais com a Mauritânia e o Senegal.

É destas três nações africanas que é originária grande parte dos mais de 22 mil migrantes que chegaram, desde janeiro, às Canárias.

Sanchez já chegou a um acordo com o presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani, no início desta semana, para renovar a cooperação entre as forças de segurança dos dois países no sentido de combater o tráfico de pessoas.