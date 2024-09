AfD deve vencer eleições regionais em Brandemburgo

De Euronews

Apesar da projetada derrota do SPD, Dietmar Woidke deve manter-se no poder com a aliança SPD-CDU-Verdes

Com as eleições no Estado de Brandemburgo, no leste da Alemanha, a decorrerem dentro de uma semana, as sondagens mostram que o partido do chanceler alemão Olaf Scholz, o SPD, deve perder para o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

O SPD está no poder desde a reunificação alemã, mas o líder regional Dietmar Woidke enfrenta agora a perspetiva de derrota: "Este é um duelo e eu vou fazer tudo para que um partido cujas ações mostram que é abertamente de extrema-direita não ganhe as eleições estaduais aqui em Brandemburgo", disse o ministro-presidente deste land e líder local do SPD.

As sondagens mostram que o SPD está cotado com 26% dos votos, enquanto a AfD está à frente com 29%.

A AfD aposta numa retórica anti-imigração, que a líder do partido, Alice Weidel, insiste em realçar: “Quando estivermos no governo, vamos expulsar imediatamente estas pessoas que estão a cometer estes crimes nas nossas ruas”, diz.

A recém-fundada Aliança Sahra Wagenknecht, de esquerda, deverá obter 14% dos votos.

Apesar do sucesso previsto da AfD nas próximas eleições, Woidke deve manter-se no poder, com a coligação entre o SPD, a CDU e os Verdes.